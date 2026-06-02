Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, με κύριο στόχο το Κίεβο αλλά και άλλες περιοχές της χώρας. Το μπαράζ πυραύλων και drones προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες, τραυματισμούς και σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές, ενώ είχε προηγηθεί σειρά προειδοποιήσεων από τη Μόσχα για επικείμενα αντίποινα.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν από τα πλήγματα που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Η επίθεση ήρθε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Κρεμλίνου περί σχεδιαζόμενων «συστηματικών πλήγματων» κατά στόχων στο Κίεβο, ως απάντηση σε επίθεση με drone εναντίον κοιτώνα μαθητών στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή του Λουχάνσκ, όπου είχαν σκοτωθεί 21 άνθρωποι. Η Ουκρανία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Εικόνες από την ουκρανική πρωτεύουσα κατέγραψαν ισχυρές εκρήξεις και πυκνούς καπνούς να υψώνονται πάνω από πολυκατοικίες. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 65 τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και παιδιά.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, πύραυλος έπληξε πολυκατοικία 24 ορόφων, προκαλώντας μερική κατάρρευση του κτιρίου, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Παράλληλα, σε εννιαώροφο κτίριο κατοικιών εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά από πτώση συντριμμιών drone.

«Στη συνοικία Ομπολόν οχήματα πήραν φωτιά όταν χτυπήθηκαν από συντρίμμια πυραύλου», σημείωσε ο Κλίτσκο. «Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δύο ανοικτούς χώρους, ένας από τους οποίους βρίσκεται κοντά σε νηπιαγωγείο», πρόσθεσε.

Big Russian attack on Ukraine



Russia has launched dozens of Missiles and drones targeting Ukrainian capital Kyiv. Ukraine's defense system has gone almost silent.Reports of missile and drone impacts are coming in from several locations across Kyiv. pic.twitter.com/eAcRfWCLHF — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 2, 2026

Η ενεργειακή εταιρεία DTEK ανακοίνωσε ότι περίπου 140.000 κάτοικοι του Κιέβου έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η παροχή έχει ήδη αποκατασταθεί για 110.000 ανθρώπους, ωστόσο δύο τεχνικοί της εταιρείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Ο κύριος στόχος ήταν το Κίεβο

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι από τις 18:00 χθες το απόγευμα η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 73 πυραύλους και 656 drones.

Russia’s overnight attack hit Kyiv, Kharkiv, Dnipro and Kamianske, killing four people in Dnipro and sending five more to hospital. Kyiv reported fires, power outages and damage to residential buildings, including collapsed structures in Podilskyi district and upper-floor damage… pic.twitter.com/FcizA4qMft — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2026

Σε ανάρτησή της στο Telegram, διευκρίνισε ότι καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν 40 πύραυλοι και 603 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ τόνισε πως βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν το Κίεβο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, επλήγησαν συνολικά 38 σημεία σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Εκπρόσωπος της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε επίσης ότι χρησιμοποιήθηκαν 8 υπερηχητικοί πύραυλοι Zircon, αριθμός που εκτιμάται πως αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα χρήση αυτού του τύπου πυραύλων σε μία μόνο επίθεση από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι πύραυλοι Zircon διαθέτουν βεληνεκές 1.000 χιλιομέτρων και μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως και 9 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου.

Από τη δική του πλευρά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «μαζικά πλήγματα» εναντίον εγκαταστάσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας «όπλα υψηλής ακρίβειας», συμπεριλαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων, «σε απάντηση σε τρομοκρατικές επιθέσεις».

🇷🇺🇺🇦 Russia launched 729 drones and missiles at Ukraine overnight, killing at least 11 people and wounding more than 100 in one of the largest barrages of the war.



Kyiv took the heaviest hits. A 24-storey apartment building partially collapsed with people feared trapped, a… https://t.co/vd7gTZ6JM5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 2, 2026

«Οι στόχοι της επίθεσης έχουν επιτευχθεί, όλοι οι καθορισμένοι στόχοι έχουν πληγεί», τόνισε το ρωσικό υπουργείο.

Κατά τη ρωσική ανακοίνωση, στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως οι περιφέρειες του Κιέβου, της Ζαπορίζια, του Χαρκόβου και της Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ επλήγησαν επίσης ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες θέσεις που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Νεκροί και τραυματίες στη Ντνίπρο και το Χάρκοβο

Στην πόλη Ντνίπρο και στις γύρω περιοχές, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν από τα ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drones, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολεξάντρ Χάνζα.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ο κυβερνήτης δημοσίευσε στο Telegram φωτογραφίες που απεικονίζουν κατεστραμμένες κατοικίες, καμένα αυτοκίνητα και παιδική χαρά με σοβαρές ζημιές.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένας διασώστης, ο οποίος σκοτώθηκε σε δεύτερο πλήγμα στην ίδια περιοχή ενώ είχε σπεύσει να συνδράμει τα θύματα της αρχικής επίθεσης.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ετοιμαζόταν για «νέο μαζικό πλήγμα» κατά της χώρας, μετά την έκκληση της ρωσικής πλευράς προς ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από το Κίεβο.

Στο Χάρκοβο, 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιχόρ Τερέχοφ, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά μέσω Telegram.

More than 500 personnel of the State Emergency Service have been involved in dealing with the aftermath of Russia’s overnight attack on our cities and communities. The main strike was on Kyiv, where dozens of residential buildings and other purely civilian infrastructure were… pic.twitter.com/EhcQ5yIKQU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2026

Επιθέσεις και σε ρωσικό έδαφος

Την ίδια ώρα, επιθέσεις καταγράφηκαν και σε ρωσικές περιοχές. Στο διυλιστήριο της Ίλσκι, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, ξέσπασε πυρκαγιά έπειτα από επιδρομή ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ένα 11χρονο αγόρι τραυματίστηκε όταν ουκρανικό drone έπληξε κατοικία.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 148 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι αποκρούστηκαν επιθέσεις πάνω από τη Σεβαστούπολη, όπου βρίσκεται σημαντική βάση του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και πάνω από την υπό ρωσική κατοχή χερσόνησο της Κριμαίας.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών αρχών, οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα ανέρχονται σε τουλάχιστον 10, ενώ οι τραυματίες προσεγγίζουν τους 100 σε ολόκληρη τη χώρα.