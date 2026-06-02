Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι υπάρχει «αλλαγή παραδείγματος» στον πόλεμο στην Ουκρανία λόγω των «τρομοκρατικών ενεργειών» του Κιέβου εις βάρος αμάχων.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τη μαζική επίθεση της Ρωσίας εναντίον πολλών περιοχών της Ουκρανίας, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι.

Την προηγούμενη εβδομάδα το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι σχεδιάζονται «συστηματικά πλήγματα» εναντίον στόχων στην Ουκρανία σε απάντηση σε επίθεση με drone εναντίον κοιτώνα μαθητών στην υπό ρωσική κατοχή ουκρανική επαρχία του Λουχάνσκ. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, αν και η Ουκρανία αρνείται την ευθύνη.

«Αν το καθεστώς του Κιέβου διαπράττει σκοπίμως τέτοιες απάνθρωπες (…) τρομοκρατικές ενέργειες εις βάρος αμάχων, εις βάρος παιδιών, τότε πρόκειται για για πλήρη αλλαγή παραδείγματος», σχολίασε ο Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία πλήττει συστηματικά στρατιωτικούς στόχους στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, ενώ πρόσθεσε ότι η ειρηνευτική διαδικασία έχει ανασταλεί, αν και η Μόσχα παραμένει σε επαφή με τις ΗΠΑ.

«Παραμένουμε ανοικτοί στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», τόνισε ο Πεσκόφ, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Μόσχας ότι ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει αμέσως, αν η Ουκρανία συμφωνήσει να αποσύρει τις δυνάμεις της από τέσσερις επαρχίες τις οποίες διεκδικεί η Ρωσία. Η Ουκρανία εκτιμά πως κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με παράδοση και αιματηρή υφαρπαγή γης.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με νέο απολογισμό των τοπικών αρχών της Ουκρανίας, ο απολογισμός των νεκρών από τα μαζικά ρωσικά πλήγματα έφτασε τους 18, εκ των οποίων έξι στο Κίεβο.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για 6 νεκρούς και 66 τραυματίες, σε νέο απολογισμό που ανήρτησε στο Telegram.

Παράλληλα στην πόλη Ντνίπρο οι νεκροί έφτασαν «τους 12», όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Χάνζα. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.