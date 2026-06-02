Συναγερμός έχει σημάνει στην επαρχία του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, καθώς οι ουκρανικές αρχές έδωσαν εντολή για την απομάκρυνση περισσότερων από 7.000 κατοίκων από τα σπίτια τους.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων φόβων για πιθανή ρωσική προέλαση στην περιοχή, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία και βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο της πολεμικής πίεσης.

Επεκτείνεται η ζώνη υποχρεωτικής εκκένωσης

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χαρκόβου, Όλεγκ Συνεγκούμποφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι αρχές επεκτείνουν την υποχρεωτική ζώνη εκκένωσης, επικαλούμενος την κατάσταση ασφαλείας και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις.

«Δεδομένης της κατάστασης ασφαλείας και των συστηματικών επιθέσεων του εχθρού, επεκτείνουμε την υποχρεωτική ζώνη εκκένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο αφορά επτά πόλεις και επηρεάζει περισσότερους από 7.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και πάνω από 1.700 παιδιά.

Η γεωγραφική σημασία του Χαρκόβου

Η επαρχία του Χαρκόβου βρίσκεται στη βορειοανατολική Ουκρανία και έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς συνορεύει απευθείας με τη Ρωσία.

Η θέση της την καθιστά ευάλωτη σε επιθέσεις, ενώ η περιοχή έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων από την έναρξη του πολέμου.

Συνεχίζονται οι απομακρύνσεις αμάχων

Οι ουκρανικές αρχές προχωρούν συχνά σε εκκενώσεις περιοχών στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου οι μάχες και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Η νέα εντολή απομάκρυνσης στο Χάρκοβο δείχνει την ανησυχία του Κιέβου για την επιδείνωση της κατάστασης στο μέτωπο, αλλά και την προσπάθεια προστασίας των αμάχων, ιδιαίτερα των παιδιών, από τον κίνδυνο νέων επιθέσεων.

Οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά, καθώς κάθε μετακίνηση πληθυσμού κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία θεωρείται ένδειξη αυξημένης στρατιωτικής απειλής.