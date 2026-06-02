Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 1 Ιουνίου 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης, με θύμα έναν οδηγό μηχανής που τραυματίστηκε σοβαρά στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ατύχημα φέρεται να σημειώθηκε σε σημείο όπου πραγματοποιούνται έργα, με τον ελλιπή φωτισμό και την ανεπαρκή σήμανση να εξετάζονται ως βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στην πτώση του οδηγού.

Έπεσε σε μεγάλη λακκούβα και τραυματίστηκε

Ο οδηγός της μηχανής φέρεται να έπεσε σε μεγάλη λακκούβα στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να βρεθεί στο έδαφος.

Η πτώση ήταν σφοδρή, ενώ η μηχανή του σύρθηκε για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο, προκαλώντας σοκ σε όσους είδαν τις εικόνες από το σημείο.

Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας.

Το τροχαίο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας διπλανού σπιτιού, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το patris.gr.

Στο υλικό αποτυπώνεται η στιγμή της πτώσης, αλλά και η πορεία της μηχανής που συνεχίζει να σέρνεται στο οδόστρωμα μετά το ατύχημα.

Οι εικόνες αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του περιστατικού, αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν σε σημεία όπου εκτελούνται έργα χωρίς επαρκή ορατότητα και προειδοποίηση για τους οδηγούς.

Στο μικροσκόπιο η σήμανση στο σημείο

Μετά το τροχαίο, στο επίκεντρο μπαίνουν οι συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο των έργων.

Ο φωτισμός, η σήμανση και η κατάσταση του οδοστρώματος αναμένεται να εξεταστούν, καθώς πρόκειται για παράγοντες που μπορούν να αποδειχθούν κρίσιμοι για την ασφάλεια οδηγών και πεζών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς οι οδηγοί που κινούνται σε περιοχές με έργα χρειάζονται έγκαιρη και ξεκάθαρη προειδοποίηση, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Αγωνία για την κατάσταση του οδηγού

Ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού έχει προκαλέσει ανησυχία, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

Το ατύχημα στον Άγιο Κωνσταντίνο έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει μια διαδρομή όταν σε σημεία έργων δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, σωστή σήμανση και ασφαλής διέλευση για τα οχήματα.