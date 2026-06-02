Νέα τουρκική αεροπορική δραστηριότητα καταγράφηκε την Τρίτη στο Αιγαίο, με την τουρκική πολεμική αεροπορία να προβαίνει σε επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, συνολικά 16 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το αρχιπέλαγος, πραγματοποιώντας παράλληλα 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη που πέταξαν στο Αιγαίο

Η τουρκική δραστηριότητα περιλάμβανε ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, ένα κατασκοπευτικό CN-235, δύο μη επανδρωμένα UAV και 12 ελικόπτερα, τα οποία κινήθηκαν σε τρεις σχηματισμούς.

Τα αεροσκάφη εντοπίστηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, περιοχές όπου καταγράφεται συχνά τουρκική κινητικότητα.

Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μέσα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

Η διαδικασία αναγνώρισης και αναχαίτισης αποτελεί σταθερό επιχειρησιακό πρωτόκολλο της Πολεμικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου και παραβάσεων στο FIR Αθηνών.

Οι σημερινές παραβιάσεις έρχονται να προστεθούν σε ένα διαρκές μοτίβο τουρκικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να απαντούν επιχειρησιακά μέσω αναγνωρίσεων και αναχαιτίσεων.