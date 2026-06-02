Την ώρα που τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ θεωρούν δεδομένη τη μεταγραφή του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε ότι εύχεται να παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς για πολλά χρόνια ακόμη.

Από το περσινό καλοκαίρι έχει ανοίξει στις ΗΠΑ η συζήτηση για το μέλλον του Greek Freak και κατά τη διάρκεια της σεζόν ήταν έντονες οι φήμες για μεταγραφή του, χωρίς όμως να υπάρξουν εξελίξεις καθώς παρέμεινε στους Μπακς.

Τώρα, στην Αμερική θεωρούν ακόμη πιο σίγουρη την αποχώρησή του από την ομάδα του Μιλγουόκι, ο ίδιος σε δηλώσεις του εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στους Μπακς για αρκετά χρόνια ακόμη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο «YouTube channel School of Hard Knocks» για να προωθήσει το εστιατόριό του στο Μιλγουόκι, ο Αντετοκούνμπο είπε τα εξής…

«Επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν ότι ήθελαν να ανοίξουν ένα εστιατόριο εδώ στο Μιλγουόκι. Σκέφτηκα, «ω, υπέροχα»! Μετά τους αγώνες, θα μπορώ να έρθω να φάω εδώ.

Το 2013, επιλέχθηκα στο ντραφτ, ήρθα εδώ στο Μιλγουόκι. Είμαι εδώ 13 χρόνια με την ομάδα και ελπίζω πολλά περισσότερα».