Τραγωδία σημειώθηκε στην Ίο, όπου ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με γουρούνα.

Το δυστύχημα έγινε την Κυριακή 31 Μαΐου 2026, στην επαρχιακή οδό Χώρας – Μαγγαναρίου, βυθίζοντας στο πένθος το νησί.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το cyclades24.gr, ο 22χρονος αλλοδαπός οδηγούσε γουρούνα, έχοντας ως συνοδηγό ακόμη έναν 22χρονο.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Ο συνοδηγός της γουρούνας τραυματίστηκε ελαφρά και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς η γουρούνα εξετράπη της πορείας της στην επαρχιακή οδό Χώρας – Μαγγαναρίου.

Σοκ στο νησί από τον θάνατο του 22χρονου

Η είδηση του θανάτου του νεαρού οδηγού έχει προκαλέσει σοκ στην Ίο, ένα νησί που αυτή την περίοδο υποδέχεται αυξημένο αριθμό επισκεπτών.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους που συνδέονται με την οδήγηση οχημάτων τύπου γουρούνας, ιδιαίτερα σε επαρχιακούς δρόμους και τουριστικές περιοχές.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος.