Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης συνεχίζεται η διαδικασία στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σε μια συνεδρίαση που κινήθηκε σε βαρύ κλίμα και με έντονες αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα.

Το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία, προκειμένου ορισμένοι συνήγοροι να λάβουν την εισαγγελική πρόταση και να συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους στην επόμενη συνεδρίαση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, για τις οποίες οι κατηγορούμενοι, μέσω των συνηγόρων τους, έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις. Οι ενστάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τις παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων, του σωματείου μηχανοδηγών Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, του ελληνικού Δημοσίου, αλλά και όσες δηλώσεις έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Η εισαγγελική πρόταση για τις παραστάσεις

Σύμφωνα με την πρόταση της εισαγγελέως, θα πρέπει να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Η εισαγγελέας φέρεται να στάθηκε στο άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα παρέμβασης των Δικηγορικών Συλλόγων σε υποθέσεις μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Αντίθετα, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις του ελληνικού Δημοσίου, του σωματείου μηχανοδηγών, καθώς και οι παραστάσεις που αφορούν το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, το οποίο συνδέεται με τη μετάταξη του σταθμάρχη.

Ένταση στην αίθουσα για την απουσία κατηγορουμένων

Η σημερινή συνεδρίαση σημαδεύτηκε και από ένταση, καθώς από τους 36 κατηγορούμενους στην υπόθεση παρόντες ήταν μόνο τρεις.

Η συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματιών, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε την εικόνα των εδράνων των κατηγορουμένων ως «βαρύτατη προσβολή», προκαλώντας νέο κύκλο αντιδράσεων μέσα στην αίθουσα.

Σε εκείνο το σημείο, συνήγορος κατηγορούμενου στελέχους του ΟΣΕ έκανε λόγο για «ποινικό λαϊκισμό», υπογραμμίζοντας τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση συγγενών θυμάτων που παρακολουθούσαν τη διαδικασία.

Οι κατηγορίες στη δίκη για τα Τέμπη

Στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, είναι πέντε.

Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται 33 άτομα. Η κατηγορία αφορά πράξεις επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, με αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα, 35 άτομα κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή.

Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται τρία άτομα.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης, ενώ το δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί για το ποιες παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας θα γίνουν τελικά δεκτές.