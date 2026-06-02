Η Μαρία Καρυστιανού έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, εξηγώντας τους λόγους που αποφάσισε να δημιουργήσει το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», προσθέτοντας ότι δεν αφορά μόνο την τραγωδία των Τεμπών.

Μιλώντας στις «Αποκαλύψεις», είπε ότι «εγώ βγήκα στους δρόμους και παραμένω στους δρόμους για τη δικαίωση της κόρης μου, την οποία είδα στην πορεία ότι δεν μπορεί να αφορά μόνο τα Τέμπη και μόνο τη δική μου υπόθεση. Το θέμα ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, ενός κράτους δικαίου μας αφορά όλους. Όσο έβλεπα ότι δεν υπάρχει δικαίωση, έπρεπε να αλλάξω επίπεδο και έτσι με βλέπετε εδώ. Έφυγα, λοιπόν, από την εξέδρα να φωνάζω και να διαμαρτύρομαι και κατέβηκα, ώστε να δώσω εδώ τον αγώνα μου. Δεν μετανιώνω λεπτό για αυτή την απόφαση».

Επίσης, σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή δέχτηκε προτάσεις για να ασχοληθεί με την πολιτική, κάτι που είχε αρνηθεί εκείνη τη χρονική στιγμή.

«Είχα συνεχώς προτάσεις από τον κόσμο να κατέβω στην πολιτική από το πρώτο διάστημα, “ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις το δίκιο σου”. Γύρω στον Οκτώβριο πήρα την απόφαση, όταν διαπίστωσα τι γίνεται με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, όταν διαπίστωσα πως ούτε από την Ευρώπη δεν θα έρθει η λύση. Μετά με έπιασε το πατριωτικό μου. Δεν γίνεται να τρέχουμε στην Ευρώπη κάθε φορά που δεν λειτουργεί κάτι σωστά», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η ενασχόληση με την πολιτική

Όσον αφορά τον τρόπο που αποφάσισε να εμπλακεί με την πολιτική, είπε: «Αρχική συζήτηση έγινε με την κόρη μου, από πάνω, θεωρητική. Θυμάμαι, έλεγα “Μάρθη, θα ακολουθήσω αυτό και θέλω να με βοηθήσεις, να μου δείξεις, να αισθανθώ ότι είναι σωστή απόφαση. Το επόμενο άτομο ήταν ο γιος μου, ο οποίος ήταν πολύ φοβισμένος αρχικά. “Μαμά, σε κατηγορούν για αυτό, δεν θα πούνε μετά ότι το έκανες για αυτό τον λόγο; Ότι από την αρχή στόχευες εκεί”. Του εξήγησα ότι δεν είναι αυτός ο στόχος και ότι όταν έχεις πραγματικά αδικηθεί και δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις το δίκιο σου, είναι χρέος να συνεχίσεις».

«Αν από την αρχή είχε αποδοθεί δικαιοσύνη, δεν θα είχε συμβεί όλο αυτό που έχουμε δει και αντίθετα είχαν τιμωρηθεί από την αρχή, πιθανότατα δεν θα με γνωρίζατε. Θα συνέχιζα στη Θεσσαλονίκη με το ιατρείο μου και το πένθος μου. Αυτό σημαίνει ότι θα είχαμε κράτος δικαίου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Τι θα αλλάξει αν εκλεγεί πρωθυπουργός

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε πως ανέκαθεν ήταν πολιτικοποιημένη, σημειώνοντας: «Ήμουν πολιτικοποιημένη από μικρή. Θεωρούσα το κόμμα που ψηφίζω ότι είμαι η πρώτη που θα το κρίνω και κατάλαβα πολύ νωρίς ότι δεν με εκφράζει τίποτα. Άλλα λένε στην αρχή και άλλα μετά. Και το κάνουν όλα τα κόμματα».

Ακόμη, στο ερώτημα με τι θα ασχοληθεί αμέσως αν εκλεγεί πρωθυπουργός, είπε: «Δικαιοσύνη, ανάπτυξη, εθνικά θέματα, τα πρώτα μελήματα αν αναλάβω την εξουσία. Αυτό που συμβαίνει είναι ντροπιαστικό, αλλά είναι κάτι πιο βαρύ».

«Παράγουμε περισσότερα κόμματα απ’ όσα μπορούμε να καταναλώσουμε»

Μεταξύ άλλων, σχολίασε και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας για το νέο κόμμα που ιδρύθηκε λίγο μετά την ίδρυση του δικού της: «Παράγουμε περισσότερα κόμματα απ’ όσα μπορούμε να καταναλώσουμε».

«Ξαναζεσταμένο φαγητό ο κ. Τσίπρας -χρησιμοποιώ την φράση του Άδωνι Γεωργιάδη για εμάς. Είναι περισσότερο επικοινωνιακό το θέμα του κ. Τσίπρα, παρά ουσίας», είπε στις «Αποκαλύψεις».