Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η Ευρώπη μπροστά στον αυξανόμενο κίνδυνο για φωτιές, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρά σε ανάπτυξη-ρεκόρ πυροσβεστών, αεροσκαφών και ειδικών έκτακτης ανάγκης.

Η κινητοποίηση γίνεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική υποστήριξη των χωρών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου.

Ρεκόρ συμμετοχής με 777 πυροσβέστες

Συνολικά 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες θα αναπτυχθούν στρατηγικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής από την έναρξη του προγράμματος το 2022, γεγονός που αποτυπώνει την ανησυχία των ευρωπαϊκών αρχών για την επιδείνωση των συνθηκών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Παράλληλα, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα του ευρωπαϊκού στόλου βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε να συνδράμουν χώρες που θα βρεθούν υπό πίεση από μεγάλες πυρκαγιές.

«Έτοιμη η Ευρώπη να στηρίξει τις εθνικές υπηρεσίες»

Η Επίτροπος Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χατζά Λαμπίμπ, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει την ύπαρξη πρόσθετων δυνάμεων και τεχνογνωσίας για την υποστήριξη των κρατών-μελών.

«Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι επιπλέον πυροσβέστες, αεροσκάφη και τεχνογνωσία είναι έτοιμα να υποστηρίξουν τις εθνικές υπηρεσίες όταν και όπου χρειάζεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ευρωπαϊκή ανταπόκριση θα υποστηρίζεται σε 24ωρη βάση από μηχανισμό συντονισμού, ώστε οι δυνάμεις να μπορούν να κινητοποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη των κινδύνων.

Παρακολούθηση με επιστημονικά δεδομένα και δορυφόρους

Ειδικοί στο Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ θα παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση, αξιοποιώντας μετεωρολογικά και επιστημονικά δεδομένα.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές θα παρέχει συνεχή πρόβλεψη κινδύνου, ενώ οι δορυφορικές υπηρεσίες Copernicus θα προσφέρουν χαρτογράφηση και ανάλυση για την υποστήριξη των αποφάσεων στο πεδίο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ευρωπαϊκές αρχές επιχειρούν να ενισχύσουν την πρόληψη, την ταχύτητα αντίδρασης και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό απέναντι σε πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας.

Νέος πυροσβεστικός σταθμός στην Κύπρο το 2026

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δημιουργία νέου περιφερειακού πυροσβεστικού σταθμού στην Κύπρο, ο οποίος αναμένεται να εγκαινιαστεί το 2026.

Ο σταθμός θα ενισχύσει την ετοιμότητα όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Μεσογείου, που αντιμετωπίζει αυξημένους κινδύνους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα εγκατάσταση θα μπορεί να φιλοξενεί έως έξι αεροσκάφη, ενώ θα υποστηρίζει και δράσεις εκπαίδευσης και ασκήσεων.

Τι συνεισφέρει η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό στόλο

Στον ευρωπαϊκό στόλο για το καλοκαίρι του 2026 συμμετέχουν πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η οποία συνεισφέρει τέσσερα αμφίβια αεροσκάφη.

Η Γαλλία συμμετέχει επίσης με τέσσερα αμφίβια αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ η Κροατία διαθέτει δύο αμφίβια αεροσκάφη. Η Κύπρος συνεισφέρει δύο ελαφρά αεροσκάφη, με επιπλέον τέσσερα να υποστηρίζονται από άλλα προγράμματα.

Στον στόλο συμμετέχουν ακόμη η Τσεχία με δύο ελικόπτερα, η Ιταλία με δύο αμφίβια αεροσκάφη, η Βόρεια Μακεδονία και η Πορτογαλία με δύο ελαφρά αεροσκάφη η καθεμία, η Ρουμανία και η Σλοβακία με ένα ελικόπτερο αντίστοιχα, η Ισπανία με δύο αμφίβια αεροσκάφη και η Σουηδία με δύο ελαφρά αεροσκάφη.

Η φετινή κινητοποίηση δείχνει ότι οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονται πλέον ως ευρωπαϊκή απειλή που απαιτεί κοινή προετοιμασία, γρήγορο συντονισμό και ενισχυμένα μέσα στην πρώτη γραμμή.