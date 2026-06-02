Μια αναπάντεχη επιλογή για τη θέση του διευθυντή των Εθνικών Πληροφοριών έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιλέγοντας τον 38χρονο Μπιλ Πούλτε, μέχρι πρότινος επικεφαλής του οργανισμού αναχρηματοδότησης ακινήτων Fannie Mae/Freddie Mac.



Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω του Truth Social, πλέκοντας το εγκώμιο του εκλεκτού του. Όπως τόνισε ο Τραμπ, το στέλεχος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στέγασης διαθέτει βαθιά εμπειρία στη διαχείριση ευαίσθητων ζητημάτων. Ο Πούλτε μάλιστα θα διατηρήσει παράλληλα και τα τωρινά του καθήκοντα.



Όπως σημειώνει το Ρόιτερς, με αυτόν τον διορισμό ο Αμερικανός πρόεδρος αναβαθμίζει αυτόν τον στενό πολιτικό σύμμαχο και υποστηρικτή του που δεν έχει εμπειρία σε θέματα εθνικής ασφαλείας δίνοντάς του τα ηνία της κοινότητας υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας.



«Ο Ουίλιαμ έχει βαθιά εμπειρία στο να διαχειρίζεται τα πιο ευαίσθητα θέματα στην Αμερική, την ασφάλεια και την ευρωστία των Αγορών και σε πάνω από 10 τρισεκ. δολάρια στη Fannie Mae/Freddie Mac, μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με πριν από μόλις 12 μήνες», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.



Η Τούλσι Γκάμπαρντ, η πρώτη διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών του Τραμπ, ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αποχωρήσει από αυτό το πόστο τον Μάιο. Το Reuters μετέδωσε πως υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη θέση αυτή εξαιτίας προστριβών με τον Λευκό Οίκο. Η Γκάμπαρντ είπε πως παραιτήθηκε λόγω της πρόσφατης διάγνωσης του συζύγου της με καρκίνο.



Η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών αποτελείται από 18 υπηρεσίες, μεταξύ αυτών τη CIA και την υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (National Security Agency- NSA), που είναι επιφορτισμένη με τη συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών για απειλές ασφαλείας τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.



Η υπηρεσία έχει αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία τους τελευταίους μήνες λόγω του πολέμου του Τραμπ στο Ιράν, των πρόσφατων αποπειρών επιθέσεων εναντίον του προέδρου και ομοσπονδιακών αξιωματούχων και μιας σειράς στρατιωτικών εμπλοκών στη Νότια Αμερική, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.





