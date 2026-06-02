Οι Metallica δεν ξεσήκωσαν απλώς το κοινό στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία ενός πρωτότυπου επιστημονικού πειράματος, κατάφεραν να «κουνήσουν» και το έδαφος, προκαλώντας δονήσεις που καταγράφηκαν από σεισμογράφο υψηλής ευαισθησίας.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εγκατέστησε ειδικό σεισμολογικό σταθμό στον χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, με στόχο να μελετήσει τις δονήσεις που προκαλούνται από μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις και τη μαζική συμμετοχή του κοινού.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: οι Metallica αναδείχθηκαν «πρωταθλητές» της δόνησης, αφήνοντας πίσω τους Iron Maiden, αλλά και τις αντιδράσεις των φιλάθλων στον τελικό του Final Four της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο.

Οι Metallica προκάλεσαν 2,5 φορές ισχυρότερες δονήσεις από τους Iron Maiden

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου 2026 προκάλεσε εδαφικές δονήσεις περίπου 2,5 φορές ισχυρότερες από εκείνες που καταγράφηκαν στη συναυλία των Iron Maiden στις 23 Μαΐου 2026.

Η συνολική ενέργεια που καταγράφηκε αντιστοιχούσε σε ισοδύναμο τοπικό μέγεθος περίπου 1,5 ML για τους Metallica, έναντι περίπου 0,9 ML για τους Iron Maiden.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι οι τιμές αυτές δεν αφορούν πραγματικούς σεισμούς. Χρησιμοποιούνται, όμως, ως ένας τρόπος ποσοτικοποίησης και σύγκρισης της έντασης των δονήσεων που προκαλεί το πλήθος.

Το τραγούδι που «ταρακούνησε» περισσότερο το ΟΑΚΑ

Η ανάλυση των σεισμολογικών δεδομένων έδειξε ότι το τραγούδι των Metallica που προκάλεσε τη μεγαλύτερη σεισμική απόκριση ήταν το «Moth Into Flame».

Υψηλές τιμές εδαφικής επιτάχυνσης καταγράφηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των «Master of Puppets», «Fade to Black», «Wherever I May Roam» και «One».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η εντονότερη και πιο συγχρονισμένη κίνηση του κοινού στη συναυλία των Metallica οδήγησε σε επιταχύνσεις περίπου διπλάσιες έως τριπλάσιες από εκείνες που καταγράφηκαν στους Iron Maiden.

Ποια τραγούδια των Iron Maiden κατέγραψε ο σεισμογράφος

Στη συναυλία των Iron Maiden, η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση παρατηρήθηκε στο «Killers».

Έντονη συμμετοχή του κοινού καταγράφηκε ακόμη στα «2 Minutes to Midnight», «Seventh Son of a Seventh Son», «Rime of the Ancient Mariner» και «Wrathchild».

Παρότι οι δονήσεις ήταν χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες των Metallica, τα στοιχεία έδειξαν καθαρά ότι η συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει μετρήσιμο αποτύπωμα στο έδαφος.

Σεισμικά σήματα και από τον τελικό του Ολυμπιακού

Ο προσωρινός σεισμολογικός σταθμός λειτούργησε και κατά τη διάρκεια του τελικού του EuroLeague Final Four 2026 στο ΟΑΚΑ, όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο.

Οι αντιδράσεις των φιλάθλων, ιδιαίτερα στις κρίσιμες φάσεις του αγώνα και κυρίως κατά την απονομή, δημιούργησαν σαφώς ανιχνεύσιμα σεισμικά σήματα.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, τα επίπεδα δόνησης ήταν χαμηλότερα από εκείνα των Metallica, αλλά συγκρίσιμα με τις καταγραφές από τη συναυλία των Iron Maiden.

Το στοιχείο αυτό δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η συλλογική ανθρώπινη συμπεριφορά, είτε πρόκειται για συναυλία είτε για αθλητικό γεγονός, στη δημιουργία μετρήσιμων δονήσεων του εδάφους.

Τι είναι η «σεισμολογία του πλήθους»

Η δράση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εντάσσεται στο πεδίο της λεγόμενης «σεισμολογίας του πλήθους», δηλαδή της μελέτης των δονήσεων που προκαλούνται από μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τέτοιες καταγραφές δείχνουν πως η σεισμολογία μπορεί να μελετήσει όχι μόνο φυσικά φαινόμενα, αλλά και την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον.

Οι δύο συναυλίες στο ΟΑΚΑ λειτούργησαν ως ένα μεγάλο φυσικό εργαστήριο, στο οποίο η κίνηση, ο ρυθμός και ο ενθουσιασμός δεκάδων χιλιάδων θεατών μετατράπηκαν σε μετρήσιμα σεισμικά σήματα.

Το ΟΑΚΑ έγινε επιστημονικό εργαστήριο

Την επιστημονική μελέτη πραγματοποίησε ομάδα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποτελούμενη από τους Κ. Μπούκουρα, Ε. Δασκαλάκη, Μ. Χαραλαμπάκη, Ι. Φουντουλάκη και Χ. Ευαγγελίδη.

Σύμφωνα με την ομάδα, τα αποτελέσματα προσφέρουν μια σπάνια ευκαιρία να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στις μαζικές ανθρώπινες συγκεντρώσεις και την απόκριση του εδάφους.

Με άλλα λόγια, το ΟΑΚΑ δεν φιλοξένησε μόνο μερικές από τις μεγαλύτερες μουσικές και αθλητικές στιγμές της χρονιάς. Για λίγες ημέρες μετατράπηκε και σε ένα πεδίο επιστημονικής παρατήρησης, όπου η ενέργεια του κοινού καταγράφηκε με τρόπο που θυμίζει σεισμικό φαινόμενο.