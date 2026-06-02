Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν νωρίς το πρωί δύο κτηνοτρόφοι στο Λιβαδερό Σερβίων, όταν έφτασαν στην κτηνοτροφική τους μονάδα, η οποία βρίσκεται περίπου οκτώ χιλιόμετρα μακριά από το χωριό, καθώς μια μεγαλόσωμη αρκούδα εισέβαλε στον χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκορπίζοντας τον θάνατο και προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές.



Ο απολογισμός της νυχτερινής επιδρομής είναι τραγικός. Δεκαπέντε αιγοπρόβατα εντοπίστηκαν νεκρά, κατασπαραγμένα από το άγριο ζώο, ενώ αρκετά ακόμη φέρουν πολύ σοβαρά τραύματα.

Παράλληλα, οι υποδομές της μονάδας έχουν σχεδόν ισοπεδωθεί, καθώς η αρκούδα διέλυσε την περίφραξη και τις εγκαταστάσεις στην προσπάθειά της να εγκλωβίσει το κοπάδι.



Οι δύο κτηνοτρόφοι, ένας ηλικιωμένος πατέρας με τον γιο του, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και απόγνωσης, βλέποντας το βιος τους να καταστρέφεται μέσα σε λίγες ώρες.



Για το συμβάν ενημερώθηκε αμέσως ο ΕΛΓΑ, κλιμάκιο του οποίου αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή την Τετάρτη, προκειμένου να καταγράψει επίσημα τις μεγάλες ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το kozanimedia.gr.