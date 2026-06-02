Έναν πραγματικό αρχαιολογικό θησαυρό φέρνουν στο φως οι ανασκαφές που πραγματοποιούνται κάτω από τον προαύλιο χώρο της Παναγίας των Παρισίων, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ιστορίας της γαλλικής πρωτεύουσας, από τη ρωμαϊκή εποχή έως τον Μεσαίωνα.

Οι εργασίες διεξάγονται στο πλαίσιο της ανάπλασης της πλατείας μπροστά από τον εμβληματικό καθεδρικό ναό, ο οποίος επαναλειτούργησε στα τέλη του 2024 μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις στο έδαφος, οι αρχαιολόγοι κλήθηκαν να εξερευνήσουν τι κρύβεται κάτω από τα πόδια εκατομμυρίων επισκεπτών.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν ήδη την έρευνα ως «την ανασκαφή του αιώνα», καθώς τα ευρήματα που έρχονται καθημερινά στο φως προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την εξέλιξη της πόλης μέσα στους αιώνες.

Λίγα μόλις μέτρα από τις ουρές των τουριστών που περιμένουν να επισκεφθούν την Παναγία των Παρισίων, οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν στρώματα ιστορίας που καλύπτουν περισσότερα από 2.000 χρόνια ανθρώπινης παρουσίας.

«Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουμε καλύτερα την εξέλιξη του Παρισιού και να εμπλουτίσουμε τη γνώση μας για το παρελθόν της πόλης», εξηγούν μέλη της αρχαιολογικής ομάδας που εργάζεται στην περιοχή.

Το νόμισμα του Κωνσταντίνου και τα μυστηριώδη σύμβολα

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά ευρήματα συγκαταλέγεται ένα ρωμαϊκό νόμισμα του 4ου αιώνα μ.Χ., το οποίο φέρει την απεικόνιση του Κωνσταντίνος ο Μέγας, του αυτοκράτορα που διαμόρφωσε καθοριστικά την πορεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν επίσης θραύσματα μεσαιωνικών κεραμικών στα οποία διακρίνονται αινιγματικά κοκκινωπά σύμβολα και σημάδια. Μέχρι στιγμής, οι ειδικοί δεν έχουν καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουν τη σημασία τους, γεγονός που έχει τροφοδοτήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.

Ορισμένοι μάλιστα συγκρίνουν την ανακάλυψη με έναν πραγματικό «Κώδικα Ντα Βίντσι», καθώς τα σύμβολα παραμένουν ανεξήγητα.

Οι αρχαιολόγοι έχουν ήδη φτάσει σε βάθος περίπου τεσσάρων μέτρων κάτω από την επιφάνεια της πλατείας, αποκαλύπτοντας διαδοχικά στρώματα ιστορίας. Στα ανώτερα επίπεδα εντοπίστηκαν κατάλοιπα μεσαιωνικών κατοικιών που υπήρχαν στην περιοχή κατά την ανέγερση της Παναγίας των Παρισίων τον 12ο αιώνα.

Σε μεγαλύτερο βάθος αποκαλύφθηκαν αποθηκευτικοί λάκκοι της περιόδου των Μεροβιγγείων και των Καρολιδών, ενώ ακόμη χαμηλότερα οι ερευνητές έφτασαν σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες της ρωμαϊκής εποχής. Τότε η πόλη ήταν γνωστή ως Λουτέτια, ο αρχαίος οικισμός που αποτέλεσε τον πυρήνα του σημερινού Παρισιού.

Μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα προέρχονται από υπόγειους χώρους και παλιές απορριμματικές εστίες κάτω από μεσαιωνικά σπίτια.

Εκεί οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ολόκληρα αγγεία, κύπελλα και κεραμικά σκεύη που διατηρήθηκαν σε εξαιρετική κατάσταση επί αιώνες.

Παράλληλα, βρέθηκαν οστά ζώων, οικιακά αντικείμενα και καθημερινά σκεύη που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των κατοίκων του μεσαιωνικού Παρισιού.

Η ιστορία της πόλης κρυβόταν κάτω από τα πόδια των επισκεπτών

Η ανασκαφή επιβεβαιώνει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των μεγάλων ιστορικών πόλεων: κάθε εποχή χτίζεται πάνω στα ίχνη της προηγούμενης. Όπως συνέβη στη Αθήνα κατά την κατασκευή του Μετρό πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, έτσι και στο Παρίσι η σύγχρονη ανάπτυξη φέρνει στο φως σημαντικά τεκμήρια του παρελθόντος.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ευρήματα που ανακαλύπτονται καθημερινά κάτω από την Παναγία των Παρισίων θα συνεχίσουν να προσφέρουν νέες πληροφορίες για τη ζωή στην πόλη από τη ρωμαϊκή εποχή έως τον Μεσαίωνα, μετατρέποντας την ανασκαφή σε ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών στην Ευρώπη.

Καθώς οι εργασίες προχωρούν, κάθε νέο εύρημα προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της ιστορίας του Παρισιού. Για τους επισκέπτες, η Παναγία των Παρισίων δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα αρχιτεκτονικό σύμβολο της Γαλλίας, αλλά και μια πύλη προς έναν χαμένο κόσμο που παρέμενε κρυμμένος για αιώνες κάτω από την καρδιά της πόλης.