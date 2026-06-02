Ο Δημήτρης Γιαννούλης δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει και δεν θα είναι διαθέσιμος για τους φιλικούς αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με τη Σουηδία και την Ιταλία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (4/6) τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και την Κυριακή (7/6) θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, με την προετοιμασία να συνεχίζεται.

Αυτός που δεν συνεχίζει, όμως, είναι ο Γιαννούλης, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν και δεν θα είναι έτοιμος για τα δύο φιλικά παιχνίδια, οπότε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να τον αποδεσμεύσει.

Πλην του Γιαννούλη, εκτός αποστολής για το ματς με τη Σουηδία έμεινε και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος πάντως είναι στο πλευρό των συμπαικτών του καθώς πέρασε από το ξενοδοχείο και τα είπε με τους συμπαίκτες του και τον ομοσπονδιακό τεχνικό.