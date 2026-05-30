«Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ κι εσύ» λέει ο στίχος γνωστού τραγουδιού, αλλά εμείς λέμε να το παραφράσουμε λίγο και να πούμε πως φέτος το καλοκαίρι ήρθε η ώρα.. να πάμε στο βουνό, η μάνα σου, εγώ κι εσύ… και πολλοί άλλοι.

Γιατί βλέπεις, το Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου πρωταγωνιστεί και το καλοκαίρι, με τον καλύτερο τρόπο. Στην Πίνδο φυσικά, στο Anilio Park, εκεί που είσαι «παρών» και κάνεις pause σε όλα τα άλλα. Από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου, το Χιονοδρομικό Κέντρο γεμίζει ξανά μουσική, σκηνές, παρέες που γίνονται κοινότητα και στιγμές που δύσκολα εξηγούνται χωρίς να τις ζήσεις. Με ένα line up που ενώνει διαφορετικούς κόσμους της ελληνικής μουσικής σκηνής, νέες και παλιές αγαπημένες δραστηριότητες, αναβαθμισμένες υποδομές και ακόμη περισσότερους λόγους για να αφήσεις πίσω την πόλη και να έρθεις στο Anilio.

Και μην ξεχνάς, αυτό το φεστιβάλ δεν είναι «μία ακόμα διοργάνωση», είναι η φάση του καλοκαιριού. Είναι το «πάμε Anilio;» που καταλήγει πάντα σε «φύγαμε».

Ένα τριήμερο χωρίς mute

Στο Anilio η μουσική αλλάζει μορφή μέσα στη μέρα, αλλά δεν σταματά ποτέ. Στο ίδιο τριήμερο χωράνε κλαρίνα, ηλεκτρικές κιθάρες, λαούτα, μπάσο, χορός και στιγμές απόλυτης ησυχίας. Ένα πρόγραμμα γεμάτο ένταση, συναίσθημα, παράδοση, ρυθμό και ιστορίες που θα γίνουν το soundtrack του φετινού Αυγούστου.

Τι θα δείτε στο Line Up του 2026

Παρασκευή 7 Αυγούστου

Πάνος Βλάχος

Ιουλία Καραπατάκη

Κωνσταντίνα Τούνη

Σάββατο 8 Αυγούστου

Μαρίνα Σπανού

Παύλος Παυλίδης

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Κυριακή 9 Αυγούστου

Εισβολέας

Γιάννης Χαρούλης

Χαΐνηδες

Το Αnilio γίνεται playground για όλες τις ηλικίες

Το πρωί μπορεί να ξεκινήσει με yoga μέσα στα έλατα. Το μεσημέρι επιβάλλει βουτιές στη λίμνη. Και λίγες ώρες μετά μπορεί και να πετάς πάνω από το βουνό. Το Anilio Park Festival συνεχίζει να χτίζει τη δική σου εμπειρία, αυτή που δεν θες να περιορίζεται μπροστά σε μια σκηνή. Φέτος, λοιπόν ακόμη περισσότερες δραστηριότητες, ανάμεσά τους και το Flyfox.

Οργανωμένες πεζοπορίες

Yoga στη φύση

Slackline

Flyfox

Τοξοβολία

Beach volley

Κολύμπι στη λίμνη

Enduro & Mountain Bike

Διαδρομές με ATV

Αναρρίχηση σε τεχνητό τοίχο

Παιχνίδια και δράσεις γύρω από τη λίμνη

Περισσότερες παρέες, περισσότερος χώρος, καλύτερη εμπειρία

Το Anilio μεγαλώνει και οργανώνεται ακόμα καλύτερα. Φέτος, προστίθενται περίπου 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης, ενισχύοντας σημαντικά τη συνολική χωρητικότητα και διευκολύνοντας την πρόσβαση στον χώρο του φεστιβάλ. Παράλληλα, το οργανωμένο camping επιστρέφει αναβαθμισμένο και έτοιμο να γίνει ξανά το ορεινό σπίτι χιλιάδων ανθρώπων για τρεις ημέρες. Και για όσους θέλουν περισσότερες ανέσεις, υπάρχουν επιλογές διαμονής από το Ανήλιο και το Μέτσοβο μέχρι τα Ιωάννινα, για κάθε στιλ και κάθε budget.

Τρίτη χρονιά. Μια αγάπη που μεγαλώνει.

Το Anilio Park Festival δεν είναι απλώς οι καλλιτέχνες του. Είναι οι άνθρωποί του. Οι χοροί που ξεκινούν χωρίς πρόγραμμα. Εκείνες οι αυθόρμητες στιγμές που δεν χωράνε σε story. Το Anilio συνεχίζει να χτίζει κάτι περισσότερο από ένα μουσικό event. Χτίζει την καλοκαιρινή συνήθεια μας. Μια απόδραση που κάθε Αύγουστο γίνεται ανάγκη.

Προπώληση: anilioparkfestival.gr

EARLY BIRDS (3ήμερο): 40€

Προπώληση Ημερήσιων: 18€

Κόστος Σκηνής/άτομο: 1€

ANILIO PARK FESTIVAL

7 – 8 – 9 Αυγούστου 2026

Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου Μετσόβου – Anilio Park