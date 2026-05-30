Η αμερικανική κυβέρνηση εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο Πεντάγωνο μεταξύ στρατιωτικών εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου, χαρακτηρίζοντάς τες «παραγωγικές». Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του είδους μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και πολλές δεκαετίες.

«Σήμερα στο Πεντάγωνο, φιλοξένησα στρατιωτικές αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τον Λίβανο, σχετικά με ζητήματα ασφαλείας» που αφορούν τις «συνεχιζόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των χωρών τους», ανέφερε ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Έλντριτζ Κόλμπι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κάνοντας λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες ενόψει του νέου γύρου επαφών την επόμενη εβδομάδα.

Ο Κόλμπι δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην υποτιθέμενη εκεχειρία στον Λίβανο, όπου οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Χθες Παρασκευή, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.