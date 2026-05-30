Επιστήμονες προειδοποιούν ότι το όρος Ρέινιερ στην πολιτεία της Ουάσινγκτον θα μπορούσε να προκαλέσει μια καταστροφική λασπορροή, ικανή να πλήξει τρεις μεγάλες πόλεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Το ηφαίστειο, που υψώνεται σε περισσότερα από 4.300 μέτρα και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φυσικά τοπόσημα των ΗΠΑ, θεωρείται από τους ειδικούς το πιο επικίνδυνο της χώρας. Ο λόγος δεν είναι μόνο το μέγεθός του και η έντονη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής, αλλά και το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές με πληθυσμό άνω των 100.000 ανθρώπων.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενης ηφαιστειακής έκρηξης. Ωστόσο, η μεγαλύτερη απειλή δεν προέρχεται απαραίτητα από το μάγμα, αλλά από τα λεγόμενα «λαχάρ» (lahars), ορμητικά κύματα λάσπης, βράχων και νερού από το λιώσιμο των πάγων, τα οποία μπορούν να κατέβουν τις πλαγιές του βουνού με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

Οι συγκεκριμένες λασπορροές μπορεί να αποκτήσουν τεράστιες διαστάσεις, να φτάσουν σε ύψος δεκάδων μέτρων και να διανύσουν αποστάσεις άνω των 80 χιλιομέτρων. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, πρόκειται για ιδιαίτερα σύνθετα φαινόμενα που μεταβάλλονται συνεχώς καθώς κινούνται, αυξάνοντας ή μειώνοντας τον όγκο τους κατά τη διαδρομή.

Το όρος Ρέινιερ διαθέτει 25 μεγάλους παγετώνες και συγκεντρώνει περισσότερο χιόνι και πάγο από όλα τα υπόλοιπα ηφαίστεια της οροσειράς Κασκέιντ μαζί. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια σχετικά περιορισμένη τήξη πάγων θα μπορούσε να προκαλέσει μια γιγαντιαία λασπορροή χωρίς προειδοποίηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες διαδρομές αυτών των φαινομένων διασχίζουν την κομητεία Πιρς, όπου ζουν περίπου 150.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τα σενάρια των επιστημόνων, οι πόλεις Όρτινγκ, Πιούαλαπ και Σάμνερ θα μπορούσαν να βρεθούν στο επίκεντρο της καταστροφής μέσα σε μόλις 30 λεπτά, με έως και 60.000 κατοίκους να κινδυνεύουν άμεσα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ακόμη ότι τέτοιες λασπορροές δεν απαιτούν απαραίτητα ηφαιστειακή έκρηξη για να εκδηλωθούν. Έντονες βροχοπτώσεις, απότομο λιώσιμο χιονιού ή ακόμη και αστοχία κάποιου φράγματος μπορούν να λειτουργήσουν ως πυροδοτικός μηχανισμός.

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου, οι αμερικανικές αρχές έχουν εγκαταστήσει εκτεταμένο δίκτυο αισθητήρων και συστημάτων παρακολούθησης γύρω από το ηφαίστειο, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση λασπορροών και σεισμικής δραστηριότητας. Παράλληλα, πραγματοποιούνται τακτικές ασκήσεις εκκένωσης, στις οποίες συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες μαθητές και εργαζόμενοι από τις γύρω κοινότητες, ώστε οι κάτοικοι να γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.