Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Ήπια σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή των Δωδεκανήσων παρατηρείται σήμερα, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου καταγράφηκε δόνηση που έγινε αισθητή στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη κοντά στην Κάσο, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα.

Ο σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην Κάσο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 06:00, ενώ το εστιακό της βάθος εκτιμήθηκε στα 10,5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται 33 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.