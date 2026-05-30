Ήπια σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή των Δωδεκανήσων παρατηρείται σήμερα, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου καταγράφηκε δόνηση που έγινε αισθητή στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη κοντά στην Κάσο, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα.

Ο σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην Κάσο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 06:00, ενώ το εστιακό της βάθος εκτιμήθηκε στα 10,5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται 33 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.