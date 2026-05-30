Συνεχίζονται σήμερα τα play off της Basket League με τους δεύτερους αγώνες της ημιτελικής σειράς, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό.

Στη «SUNEL Arena» η Ένωση το απόγευμα (17:15, ΕΡΤ 2 Σπορ), θα προσπαθήσει απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, να κάνει το 1-1, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα και να κάνουν το 2-0 στην σειρά.

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα δεν υπολογίζει στον τραυματία ΚιΣόν Φίζελ, ενώ ερωτηματικό είναι η συμμετοχή του Δημήτρη Φλιώνη, που πενθεί τον χαμό του πατέρα του.

Από την άλλη ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει τους Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουσταφά Φαλ που δεν έχουν δηλωθεί στο ελληνικό ρόστερ, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός νίκησε την Ένωση με 94-77. Αν ο Ολυμπιακός νικήσει σήμερα τότε θα πάρει την πρόκριση για τους τελικούς.

Αν η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει τη νίκη και φέρει την σειρά στο 1-1, τότε το τρίτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα 1 Ιουνίου στο ΣΕΦ (20:15).

Ντέρμπι και στην Πυλαία

Στο κλειστό της Πυλαίας, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά (14:50, ΕΡΤ2 Σπορ).

Το «τριφύλλι» χρειάζεται τη νίκη για να κλείσει ραντεβού στους τελικούς τους πρωταθλήματος, ενώ από την άλλη ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 1-1 και να στείλει την σειρά σε τρίτο ματς στο ΟΑΚΑ την προσεχή Δευτέρα 1 Ιουνίου (20:15, ΕΡΤ2 Σπορ).

Για τον Παναθηναϊκό ο Κένεθ Φαρίντ είναι εκτός εξάδας ξένων, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Ρογκαβόπουλου και Καλαϊτζάκη. Για τον ΠΑΟΚ εκτός παραμένει ο Χουγκάζ.

Στο πρώτο ματς των δύο ομάδων ο Παναθηναϊκός νίκησε δύσκολα τον «δικέφαλο του βορρά» στο «Telekom Center» με 114-102 στην παράταση.