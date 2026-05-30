Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ Μάριος Μιτάι είναι μια ανάσα από την μεταγραφή του στην Ρόμα από την Αλ Ιτιχάντ.

Το συμβόλαιό του Μιτάι λήγει τον Ιούνιο του 2028, αλλά όπως αναφέρουν στη Σαουδική Αραβία οι Ιταλοί θα δαπανήσουν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Σε 36 αγώνες τη φετινή σεζόν, ο Μιτάι μετρά 4 ασίστ και ένα γκολ, ενώ ήταν βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε πέρσι το πρωτάθλημα και το Κύπελλο στη Σαουδική Αραβία.