Η Λίβερπουλ έβαλε ξαφνικά τέλος στην συνεργασία της με τον Ολλανδό τεχνικό Άρνε Σλοτ μετά από δύο χρόνια.

Ο Ολλανδός προπονητής «πλήρωσε» την κακή πορεία, καθώς οι «κόκκινοι» έμειναν εκτός διεκδίκησης όλων των στόχων, ενώ δεν παρουσίασαν και την καλύτερη εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Σλοτ υπέγραψε με τον αγγλικό σύλλογο το 2024 και πανηγύρισε την Premier League εκείνης της αγωνιστικής περιόδου (2024-2025), ενώ σε 113 ματς είχε απολογισμό 66 νίκες, 18 ισοπαλίες και 29 ήττες.

Πλέον, μεγάλο φαβορί για την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ είναι ο Άντονι Ιραόλα, που αποχώρησε από την Μπόρνμουθ.