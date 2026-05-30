Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή σε ό,τι αφορά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» ενημέρωσαν πως μόνο για φέτος, οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας που είχαν 13 παρουσίες και κάτω στη σεζόν, θα έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν τη θέση τους ως το τέλος της πρώτης περιόδου ανανεώσεων, δηλαδή μέχρι τις 4 Ιουνίου.

Αυτή η αλλαγή έγινε γιατί υπήρξαν πολλά αιτήματα από τους φιλάθλους των Πειραιωτών για την ανανέωση της παρουσίας τους στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τη σεζόν 2026-2027.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας οι οποίοι είχαν 13 παρουσίες και κάτω την αγωνιστική περίοδο 2025-26 και δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους την 1η περίοδο για τη σεζόν 2026-27, ότι ύστερα από πολλά αιτήματα των φιλάθλων μας για διατήρηση των θέσεων τους με την αξία του 2ου πίνακα τιμών, κατ’ εξαίρεση και μόνο για την φετινή χρονιά, όσοι επιθυμούν, θα μπορούν να ανανεώσουν την θέση τους με τις τιμές του 2ου πίνακα έως το τέλος της 1ης περιόδου (Πέμπτη 4/6 στις 15:00). Οι ανωτέρω φίλαθλοι δεν θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στην 2η περίοδο».