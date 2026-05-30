Σφοδρές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στον κόσμο του τένις με την ενέργεια του Ραφαέλ Τζόνταρ που έσπρωξε ένα μικρό κοριτσάκι κατά την διάρκεια του αγώνα του στο Roland Garros.

Ο Ισπανός τενίστας προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο του Γαλλικού Όπεν για πρώτη φορά, ωστόσο η συμπεριφορά του προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, όταν βίντεο τον δείχνει να σπρώξει μια μικρή ball girl.

Συγκεκριμένα, το βίντεο δείχνει τον Τζόνταρ αρχικά να πετάει ένα μπουκάλι νερό και στην συνέχεια να σπρώχνει το κοριτσάκι που περπατούσε στο δρόμο του, το οποίο έχασε για λίγο την ισορροπία του.

Pourquoi personne ne parle de la réaction affreuse de Jodar envers cette ramasseuse de balle ?!



Μετά τον αγώνα ο Τζόνταρ δήλωσε έντονα πως: «Δεν την άγγιξα. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό».

«Ήταν στη μέση, οπότε νομίζω ότι προσπαθούσε να ξεφύγει. Πήγαινε προς τα πίσω, αλλά νομίζω ότι έπεσε, αλλά όχι επειδή την έσπρωξα εγώ» κατέληξε ο Ισπανός τενίστας.

Μάλιστα αρκετοί άλλοι τενίστες έσπευσαν να τον υπερασπιστούν λέγοντας πως ο μουσαμάς στο πίσω μέρος του γηπέδου είναι επικίνδυνος και πως το κοριτσάκι σκόνταψε εκεί.