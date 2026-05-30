Εδώ και περίπου τρεις μήνες το ακραίο εθνικιστικό κόμμα του Λαϊκού Συνδέσμου της «Χρυσής Αυγής» χαρακτηρίζεται πλέον και τελεσίδικα εγκληματική οργάνωση με απόφαση της Δικαιοσύνης. Κομβικό σημείο προκειμένου να φθάσουμε στη συγκεκριμένη εξέλιξη αποτέλεσε η δολοφονία του αντιφασίστα καλλιτέχνη της ραπ Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι τον Σεπτέμβριο του 2013 από το μέλος της οργάνωσης, Γιώργο Ρουπακιά. Το έγκλημα αποδόθηκε σε πολιτικά κίνητρα με τις ανακρίσεις των Αρχών να εμπλέκουν ακολούθως κι άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής. Αυτό αποτέλεσε την αφορμή για περαιτέρω έρευνες ποινικών αδικημάτων που θα αποκάλυπταν την εμπλοκή των ηγετικών στελεχών.

Η ανθρωποκτονία εις βάρος του νεαρού μουσικού συνδικάστηκε με τις υπόλοιπες υποθέσεις που άπτονταν της άνομης δράσης της οργάνωσης, και κάπως έτσι φθάσαμε στη δίκη στο Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που διήρκεσε πέντε ολόκληρα χρόνια, από τις 20 Απριλίου του 2015 έως τις 22 Οκτωβρίου 2020. Εκδικάστηκαν τρία κακουργήματα (η ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα το 2013, η απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ το 2012 και η απόπειρα ανθρωποκτονίας στελεχών του ΚΚΕ και μελών του ΠΑΜΕ το 2013), ενώ συνεξετάστηκαν άλλες 60 υποθέσεις.

Ο Γιώργος Ρουπακιάς

Εν τέλει ο Ρουπακιάς θα καταδικάζονταν σε ισόβια συν 14 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία του 34χρονου Φύσσα ενώ τα περισσότερα από στα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής θα επιβάλλονταν ποινές φυλάκισης, για μια σειρά από άλλα αδικήματα: ένταξη (σ.σ. και όχι σύσταση) σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση αυτής και διακεκριμένη οπλοκατοχή. Με τις συγκεκριμένες κατηγορίες οδηγήθηκαν (ή εξακολουθούν να παραμένουν στη φυλακή) ο γενικός γραμματέας και αρχηγός της οργάνωσης Νίκος Μιχαλολιάκος και οι βουλευτές Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Κασιδιάρης, Νίκος Μίχος, Χρήστος Παππάς και Γιάννης Λαγός (που ακολούθως είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής). Ο βουλευτής Στάθης Μπούκουρας ήταν ένα από τα πρόσωπα που διαφοροποιήθηκαν στη δίκη, με αποτέλεσμα να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Καταδικάστηκε μεν κι αυτός για τα ίδια αδικήματα (σε 5 χρόνια + 6 μήνες) αλλά αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους.

Τι έχουν απογίνει όμως σήμερα τα ηγετικά στελέχη του Λαϊκού Συνδέσμου; Ποια βρίσκονται εκτός και ποια εντός σωφρονιστικού ιδρύματος μετά και τις τελικές ποινές που ανακοίνωσε σε δεύτερο βαθμό η πρόεδρος του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας Φωτεινή Αθανασίου το απόγευμα της 11ης Μαρτίου του τρέχοντος έτους;

Στη φυλακή για πρώτη φορά η Ζαρούλια

Καταρχάς να σημειώσουμε πως σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου οδηγήθηκε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής η πρώην βουλευτής και σύζυγος του επικεφαλής της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια. Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια κάθειρξη για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με αποτέλεσμα να βρεθεί για πρώτη φορά έγκλειστη αφού πρωτόδικα της είχε επιβληθεί μεν ποινή 6 ετών, αλλά με αναστολή.

Η Ελένη Ζαρούλια

Στο κελί για πρώτη φορά και 3 ακόμη πρόσωπα

Ανάλογη ποινική μεταχείριση υπήρξε από το δικαστήριο και για τρεις ακόμη κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν στη φυλακή για να εκτίσουν την ποινή τους. Πρόκειται για τους Γιώργο Σκάλκο και Γιώργο Δήμου που καταδικάστηκαν σε συνολική κάθειρξη 7 ετών έκαστος για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και συνέργεια στη δολοφονία Φύσσα, ενώ στον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο επιβλήθηκε η ίδια ποινή για ένταξή του στην εγκληματική οργάνωση και συμμετοχή στην απόπειρα ανθρωποκτονίας των Αιγύπτιων αλιεργατών.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο Μιχαλολιάκος

Ο ιδρυτής και γενικός γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 13 χρόνια συν 6 μήνες για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνσή της καθώς και για διακεκριμένη οπλοκατοχή. Η ίδια ποινή του επιβλήθηκε και στο Εφετείο.

Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας μετά τη νόσηση από Covid και τον Μάρτιο του 2022 είχε μεταφερθεί εσπευσμένα από τις φυλακές Δομοκού στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Λάρισας, όπου οι γιατροί τον είχαν διασωληνώσει προκειμένου να σωθεί η ζωή του.

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος

Ξεπέρασε μεν τον κίνδυνο αλλά βρέθηκε επί μακρόν σε κέντρο αποκατάστασης, και δεν έκανε, όπως άλλοι έγκλειστοι πρώην βουλευτές, μεροκάματα που θα λειτουργούσαν ευεργετικά προκειμένου να επισπευσθεί η απόλυσή του από το σωφρονιστικό κατάστημα. Εν τέλει, τον περασμένο Σεπτέμβριο το Δικαστικό Συμβούλιο Λαμίας με βούλευμά του έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης, στην οποία είχε επικαλεστεί λόγους υγείας. Τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Αποφυλακίστηκαν Παππάς και Παναγιώταρος

Τον περασμένο Ιούλιο αποφυλακίστηκαν λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου κράτησης ο Χρήστος Παππάς και ο Ηλίας Παναγιώταρος, οι οποίοι επίσης είχαν καταδικαστεί για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

O Χρήστος Παππάς

Ο Ηλίας Παναγιώταρος

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας έδωσε την έγκρισή του καθώς τα δύο άλλοτε πρωτοκλασάτα στελέχη της οργάνωσης, εξέτισαν την επιβληθείσα ποινή τους πρωτόδικα, ενώ δεν υπέπεσαν σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα κατά την περίοδο εγκλεισμού τους. Τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι περί απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισής τους σε αστυνομικό τμήμα. Σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκαν ωστόσο και πάλι σε 13 χρόνια κάθειρξης.

Στη φυλακή παραμένει ο Κασιδιάρης

Ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να παραμένει μεν στη φυλακή αλλά την ίδια ώρα παραμένει και δραστήριος πολιτικά. Τον Ιούνιο του 2020 ίδρυσε το εθνικό κόμμα «Έλληνες», του οποίου όμως απαγορεύτηκε η κάθοδος στις εθνικές εκλογές το 2023 με απόφαση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου. Ακολούθως, στις αυτοδιοικητικές εκλογές κατήλθε ως υποψήφιος με τον συνδυασμό «Ελεύθεροι Αθηναίοι», που έλαβε 8,33%. Ο ίδιος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από δημοτικός σύμβουλος στις 12 Ιανουαρίου 2024, καθώς αυτομάτως τέθηκε σε αργία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Ξεκίνησε να απασχολείται στο οδοντιατρείο των φυλακών Δομοκού, ώστε με τα μεροκάματα να μπορέσει να μειώσει τον χρόνο εγκλεισμού του και έχει καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης. Στο Εφετείο καταδικάστηκε εκ νέου σε συνολική ποινή 13 ετών κάθειρξης και μέχρι στιγμής αρκείται στις προβλεπόμενες πενθήμερες άδειες από το δικαστικό συμβούλιο του σωφρονιστικού καταστήματος. Μάλιστα τον περασμένο Δεκέμβριο, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών με το σχετικό βίντεο να αναρτάται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης

«Εργάζεται στο ιατρείο του καταστήματος κράτησης, έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα πρώτων βοηθειών, έχει ειδικές γνώσεις ΚΑΡΠΑ και έχει βοηθήσει άλλους κρατούμενους» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορός του στο δικαστήριο. «Δεν είναι η συνήθης μέση συμπεριφορά κρατουμένου… δεν μπορώ να αντιληφθώ με ποιο σκεπτικό θεωρείται κίνδυνος για την κοινωνία», πρόσθεσε.

Μέσα από τα social media γνωστοποίησε στις αρχές Μαΐου την πρόθεσή του, να επιστρέψει μετά την αποφυλάκισή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. «Δεσμεύομαι ότι μόλις πατήσω, μόνο το ένα πόδι, έξω από τη φυλακή θα είναι να επανέλθω στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας» ήταν τα λόγια του.

Αμετάβλητη η ποινή και για τον Λαγό

Στις ίδιες φυλακές που βρίσκεται ο Κασιδιάρης, σε αυτές του Δομοκού, εκτίει την ποινή του και ο πρώην ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός. Το Εφετείο δεν μετέβαλε την απόφασή του περί συνολικής φυλάκισης 13 ετών και 8 μηνών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνσή της καθώς και για διακεκριμένη οπλοκατοχή.

Ο Γιάννης Λαγός

Θυμίζουμε ότι τον Νοέμβριο του 2019 είχε ιδρύσει την Εθνική Λαϊκή Συνείδηση (Ε.ΛΑ.ΣΥΝ.), αλλά από τις 10 Φεβρουαρίου 2023 έχει ανασταλεί η λειτουργία της. Εξαρχής φρόντισε να δίνει τακτικά το παρών στην αίθουσα του Εφετείου, όπου διεξαγόταν η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, και δήλωνε «πολιτικός κρατούμενος». Η εισαγγελέας της έδρας απέρριψε τα ελαφρυντικά που επικαλέστηκε τόσο ο ίδιος όσο και οι συνήγοροι άλλων πάλαι ποτέ μελών της Χρυσής Αυγής, με αποτέλεσμα ο κ. Λαγός να εξαπολύσει επίθεση προς τους δικαστές λέγοντας πως: «γελοιοποιήστε μέχρι την τελευταία μέρα… Συνεχίστε το θέατρο… Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε…».