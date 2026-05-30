Σε ισχύ αναμένεται να τεθούν από σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου 2026 οι νέες, αυστηρότερες ποινές για τη λαθρεπιβίβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένα πρόστιμα και μέτρα προστασίας για το προσωπικό ελέγχου και τις εγκαταστάσεις.

Οι συγκεριμένες αλλαγές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τις αρμόδιες αρχές να επιδιώκουν τον περιορισμό της παραβατικότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αστικών συγκοινωνιών.

Έτσι, με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνεται από τα 72 στα 100 ευρώ. Αντίστοιχα, το πρόστιμο για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ, αυξημένο κατά 16 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο.

Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο μισό, εφόσον ο παραβάτης προχωρήσει στην έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών, με στόχο να δοθεί κίνητρο συμμόρφωσης και συστηματικής χρήσης εισιτηρίων. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει και αυστηρότερη αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά ελεγκτών και προσωπικού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Οι επιθέσεις αυτές θα διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα, καθώς θεωρούνται ενέργειες που επηρεάζουν τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

Η εν λόγω πρόβλεψη έρχεται μετά από αυξημένα περιστατικά επιθετικότητας σε ελέγχους εισιτηρίων το τελευταίο διάστημα. Στο πλαίσιο των νέων μέτρων, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα επιβολής κοινωφελούς εργασίας σε άτομα που προκαλούν φθορές και βανδαλισμούς στις υποδομές των ΜΜΜ. Αντί αποκλειστικά χρηματικών ποινών, οι υπαίτιοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών, όπως καθαρισμοί ή παρεμβάσεις συντήρησης στις εγκαταστάσεις των συγκοινωνιακών φορέων.

Παράλληλα, προχωρά και η εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών. Η πρώτη κάμερα νέας τεχνολογίας έχει ήδη τοποθετηθεί στον σταθμό ΗΣΑΠ «Περισσός», πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα, στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος.