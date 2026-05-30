Η ώρα για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου τον τελικό του Champions League έφτασε. Στην Βουδαπέστη και στην «Πούσκας Αρένα» η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ θα μονομαχήσουν απόψε (19:00, Cosmote Sport 1, MEGA), για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Η Παρί Σεν Ζερμέν μετά την περσινή κατάκτηση με 5-0 επί της Ίντερ, θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα σκήπτρα της και να μπει στην λίστα των ομάδων που θα έχουν κάνει το back-to-back στο Champions League.

Η ήδη πρωταθλήτρια Γαλλίας, τερμάτισε 11η θέση στη League Phase με 14 βαθμούς και αγωνίστηκε στα play off, απέναντι στην Μονακό παίρνοντας την πρόκριση με μια νίκη με 3-2 και μια ισοπαλια με 2-2.

Στην συνέχεια η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήταν ασταμάτητη. Στην φάση των «16» ξεπέρασε το εμπόδιο της Τσέλσι με συνολικό σκορ 8-2 (5-2 και 3-0) και στα προημιτελικά της Λίβερπουλ με συνολικό σκορ 4-0 (2-0 και 2-0).

Η Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά νίκησε με συνολικό σκορ 6-5 την Μπάγερν Μονάχου. Στο πρώτο ματς η Γαλλική ομάδα επικράτησε με 5-4, ενώ η ρεβάνς έληξε ισόπαλη με 1-1.

Πρώτη και αήττητη στη League Phase

Από την άλλη η Άρσεναλ που κατάφερε να κακτήσει μετά από 22 χρόνια το πρωτάθλημα Αγγλίας, επιστρέφει σε τελικό του Champions League μετά το 2006, όταν είχε ηττηθεί από την Μπαρτσελόνα με 2-1 και θέλει αυτή τη φορά να το κατακτήσει.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στην League Phase τερμάτισε στην πρώτη θέση, με οκτώ στις οκτώ νίκες και 24 βαθμούς. Στη φάση των «16» απέκλεισε την Μπάγερ Λεβερκούζεν με συνολικό σκορ 3-1 (2-0 και 1-1).

Στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο της Σπόρτινγκ με μια νίκη (1-0) και μια ισοπαλία (0-0) ενώ στα ημιτελικά απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης με μία νικη (1-0) και μια ισοπαλία (1-1).

Από δύο νίκες στο παρελθόν

Στο παρελθόν Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ έχουν βρεθεί αντιμέτωπες επτά φορές, με τις δύο ομάδες να μετράνε από δύο νίκες και τρία ματς να έχουν λήξει ισόπαλα.

Την περσινή σεζόν συναντήθηκαν στην ημιτελική φάση του Champions League, με τους Παριζιάνους να παίρνουν την πρόκριση για τον τελικό με δύο νίκες. Επικράτησαν με 1-0 στο Λονδίνο και με 2-1 στο Παρίσι.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά η Παρί Σεν Ζερμέν θα είναι πλήρης, καθώς ο Λουίς Ενρίκε θα έχει στην διάθεσή του, τους Ντεμπελέ, Χακίμι και Σεβαλιέ. Από την άλλη ο Μικέλ Αρτέτα υπολογίζει στον Τίμπερ, αλλά όχι στον τραυματία Γουάιτ.