Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς την βόρεια ισραηλινή πόλη Κιριάτ Σμόνα, καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές και την χερσαία επίθεσή του στον Λίβανο.

Το φιλοϊρανικό λιβανέζικο κίνημα τόνισε ότι εξαπέλυσε «ομοβροντία ρουκετών» εναντίον της πόλης «για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του και σε απάντηση στην παραβίαση της εκεχειρίας από τον ισραηλινό εχθρό».

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση προς κατοίκους επτά χωριών στον νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους, ενόψει επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ.

Οι εκατέρωθενα επιθέσεις – σχεδόν καθημερινές – γίνονται παρά την εκεχειρία που θεωρητικά ισχύει από τις 17 Απριλίου.