Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Ογδόντα πέντε χρόνια πριν, ο Μανώλης Γλέζος – τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά – και ο Λάκης Σάντας, κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης».

Και υπογράμμισε: «Μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα».

Τη νύχτα της 30ής προς την 31η Μαΐου 1941, λίγες εβδομάδες μετά την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα, οι δύο νεαροί τότε φοιτητές αποφάσισαν να κάνουν κάτι που έμοιαζε αδιανόητο.

Η πράξη τους απέκτησε κατευθείαν συμβολική σημασία. Η Αθήνα βρισκόταν υπό Κατοχή, η Κρήτη έδινε ακόμη τη δική της μάχη και η Ευρώπη σχεδόν ολόκληρη βρισκόταν κάτω από τη ναζιστική κυριαρχία.

Το γεγονός μεταδόθηκε από ραδιοφωνικούς σταθμούς του ελεύθερου κόσμου και θεωρήθηκε πράξη αντίστασης για όλη την Ευρώπη.