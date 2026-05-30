Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό οδηγού φορτηγού σημειώθηκε στη Λάρισα, καταγράφει καρέ-καρέ, παρακείμενη κάμερα.

Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει το ατύχημα που συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (29/5) στη Λάρισα, όταν φορτηγό όχημα χτύπησε μεταλλική γέφυρα οδικής σήμανσης, προκαλώντας την αποκόλλησή της, πριν καταλήξει σε παρακείμενη μάντρα αυτοκινήτων.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για νοσηλεία και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η καρότσα του φορτηγού φέρεται να μην ήταν σωστά ασφαλισμένη κατά τη μετακίνησή του, ενώ στις εικόνες φαίνεται ότι το ανατρεπόμενο σκέλος είναι ανασηκωμένο.

Ως αποτέλεσμα, προσέκρουσε στη μεταλλική γέφυρα σήμανσης που ήταν εγκατεστημένη πάνω από το οδόστρωμα. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με συνέπεια να αποξηλωθεί η μεταλλική κατασκευή.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του βαρέος οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μάντρα αυτοκινήτων.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ οι εικόνες από το βίντεο αποτυπώνουν το μέγεθος της σύγκρουσης και τη σφοδρότητα του ατυχήματος.