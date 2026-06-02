Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς η απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας να διακόψει τα μέτρα προστασίας που παρείχε επί σχεδόν δύο δεκαετίες στην Αικατερίνη Τσακάλου, πρώην γραμματέα και στενή συνεργάτιδα του Μιχάλη Χριστοφοράκου.

Η κ. Τσακάλου, η οποία είχε χαρακτηριστεί «ευπαθής στόχος» λόγω του ρόλου της ως βασικής μάρτυρα στην υπόθεση των «μαύρων ταμείων» της Siemens, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Ελληνικής Αστυνομίας που προέβλεπε τη διακοπή της αστυνομικής φύλαξής της.

Στην αίτησή της, η πρώην συνεργάτιδα του Μιχάλη Χριστοφοράκου υποστήριξε ότι η άρση των μέτρων ασφαλείας δεν συνοδευόταν από επαρκή τεκμηρίωση, παρά το γεγονός ότι για πολλά χρόνια θεωρούνταν πρόσωπο αυξημένου κινδύνου λόγω της εμπλοκής της ως ουσιώδους μάρτυρα σε μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές υποθέσεις διαφθοράς που απασχόλησαν τη χώρα.

Τα μέτρα προστασίας περιλάμβαναν τη φρούρηση της κατοικίας της, καθώς και συνοδεία κατά τις μετακινήσεις της.

Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτή, κατά πλειοψηφία, την αίτηση της Αικατερίνης Τσακάλου, κρίνοντας ότι η αιτιολογία της διοίκησης για τη διακοπή της αστυνομικής προστασίας ήταν ανεπαρκής.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την προηγούμενη απόφαση παράτασης των μέτρων προστασίας ήταν ιδιαίτερα μικρό, ενώ η μεταγενέστερη απόφαση για την παύση τους βασίστηκε κυρίως στην απουσία συγκεκριμένων πληροφοριών για ενεργή απειλή εις βάρος της.

Ωστόσο, το δικαστήριο επισήμανε ότι δεν είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης κινδύνου, ούτε είχε προηγηθεί ειδική αξιολόγηση των νέων δεδομένων που θα δικαιολογούσαν την ανατροπή της προηγούμενης κρίσης περί αναγκαιότητας των μέτρων ασφαλείας.