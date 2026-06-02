Σε μια καθηλωτική εξομολόγηση για τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειάς της προχώρησε η Σάρον Στόουν, αποκαλύπτοντας τη φρίκη της σωματικής κακοποίησης που υπέστη ως παιδί. Η 68χρονη σταρ του Χόλιγουντ, μιλώντας στο podcast «The Person Who Believed in Me», περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη βία που αντιμετώπισε πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού της.



Όπως παραδέχτηκε η διάσημη ηθοποιός, ο πατέρας της, τον οποίο κατά τα άλλα χαρακτήρισε έξυπνο και συμπονετικό, μεταμορφωνόταν σε έναν σκληρό και κακοποιητικό άνθρωπο. «Με πετούσε από τις σκάλες και μετά έβγαζε τη ζώνη του. Έτρωγα ένα γερό ξύλο», θυμάται η ίδια, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά του απέναντί της ήταν πολύ πιο άγρια σε σχέση με τον μικρότερο αδελφό της.

«Ήταν πιο σκληρός μαζί μου απ’ ό,τι με τον μικρότερο αδελφό μου», είπε η Στόουν. «Τελικά τον αντιμετώπισα όταν ήμουν 14 ετών, γιατί ήταν βίαιος».



Η λύτρωση ήρθε στα 14 της χρόνια, όταν βρήκε το θάρρος να τον αντιμετωπίσει κοιτάζοντάς τον στα μάτια. Αφού κατέβηκε τις σκάλες, στάθηκε μπροστά του και του είπε ορθά κοφτά αν χρειάζεται να τη χτυπήσει κι άλλο για να νιώσει άντρας, ξεκαθαρίζοντάς του ότι αν το ξανακάνει, δεν θα τον αγαπήσει ποτέ ξανά. Τα λόγια αυτά λύγισαν τον πατέρα της, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα και έκτοτε δεν σήκωσε ποτέ ξανά χέρι.

«Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μου φώναζε να κατέβω εκείνες τις σκάλες, σωστά; “Τώρα, ανάθεμά σε”. Και κατέβηκα τις σκάλες σαν τη βασίλισσα της Γαλλίας, ένα σκαλί τη φορά, και μετά στάθηκα μπροστά στο πρόσωπό του και του είπα: “Γιατί; Χρειάζεται να με χτυπήσεις κι άλλο για να νιώσεις άντρας;



Αυτό συμβαίνει εδώ; Γιατί αν το χρειάζεσαι, ας το κάνουμε. Αλλά δεν θα σε αγαπήσω ποτέ ξανά. Τελείωσα”», αποκάλυψε η Στόουν.



Όπως είπε, τα λόγια της είχαν επίδραση στον πατέρα της. «Έκλαψε. Και δεν ξαναχτύπησε ποτέ κανέναν. Τελείωσε εκεί. Και μετά αρχίσαμε να μιλάμε. Μου μιλούσε. Σταμάτησε να χτυπά… και ήρθαμε πολύ κοντά».

Ωστόσο, το οικογενειακό δράμα της Σάρον Στόουν δεν σταματά εκεί. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως τόσο η ίδια όσο και η αδελφή της είχαν πέσει θύματα κακοποίησης και από τον παππού τους, ένα τραύμα που σημάδεψε ανεξίτηλα ολόκληρη την οικογένεια. Παράλληλα, η σχέση με τη μητέρα της, Ντόροθι, ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και γεμάτη σκληρότητα, καθώς και η ίδια κουβαλούσε τα δικά της παιδικά βιώματα.



Μάλιστα, η Στόουν θυμήθηκε με μια δόση μαύρου χιούμορ την τελευταία ωμή φράση που της είπε η μητέρα της πριν πεθάνει, αποδεικνύοντας πόσο βαθιές παρέμειναν οι πληγές μέχρι το τέλος.