O Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού βάπτισαν τον γιο τους, τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λαγονησίου.

Το μυστήριο τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, όπου ο νεοφώτιστος πήρε το όνομα «Νικόλαος» από τον πατέρα της Νάνσυς Κοιλού.

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Πατούλης ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πλέον ευλογήθηκε από την εκκλησία μας και είχαμε τη μεγάλη τιμή αυτή η ευλογία να δοθεί από τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον κύριο Ελπιδοφόρο με τον οποίο έχουμε μια φιλία από σεβασμό και αγάπη».