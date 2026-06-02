Η Αναστασία βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2Night Show», όπου μίλησε για την επιτυχία της, αλλά και την δύσκολη περίοδο που βίωσε πριν από ένα χρόνο.

«Την προηγούμενη φορά πέρυσι που είχα έρθει εδώ, είχαμε συζητήσει και το ένιωσα ότι ένιωσες πως εγώ δεν ήμουν καλά. Δεν ήταν κάτι προσωπικό μου. Ό,τι έχει να κάνει, έχει να κάνει πάντα με τη δουλειά για μένα. Αλλά φέτος είμαι πάρα πολύ καλά. Ήμουν πάρα πολύ πιεσμένη, πάρα πολύ στεναχωρημένη. Ένιωθα συνεχώς μία απογοήτευση», ανέφερε αρχικά η Αναστασία με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να συμπληρώνει: «Εγώ πέρυσι σε είδα και στεναχωρήθηκα. Είπα “κοίτα να δεις ότι δεν θα αντέξει”. Πέρασε από το μυαλό μου αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι εύκολο να αντέξεις όλη αυτή την πίεση».

«Δόξα τω Θεώ έχω δίπλα μου τους σωστούς ανθρώπους. Ενώ δεν με επηρεάζουν πράγματα, πάντα νιώθω μην κάνω κάτι και χαλάσει και το χάσω. Δεν ζούσα την στιγμή και την επιτυχία μου για να μην χάσω αυτό που έχω», συμπλήρωσε η Αναστασία.

«Μπορεί να γνωρίσεις πολύ όμορφους ανθρώπους, μπορεί να γνωρίσεις όμως και κάποιους άσχημους εσωτερικά ανθρώπους, αλλά η καλύτερη στιγμή αυτών των πέντε χρόνων μου είναι όταν βγαίνω στη σκηνή και τραγουδάω με τον κόσμο», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.