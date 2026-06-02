Οι Meta, Snap, TikTok και YouTube συμφώνησαν να καταβάλουν περίπου 27 εκατομμύρια δολάρια σε μια σχολική περιφέρεια των ΗΠΑ για να αποφύγουν μια εμβληματική δίκη, την οποία αναμένουν περισσότερες από χίλιες εκπαιδευτικές κοινότητες που κατηγορούν τις προαναφερθείσες εταιρείες ότι βλάπτουν την ψυχική υγεία των μαθητών, σύμφωνα με αρχεία τα οποία εξέτασε χθες το AFP.

Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, συμφώνησε να πληρώσει 9 εκατομμύρια δολάρια. Η Snap και η ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, θα πληρώσουν από 8 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία.

Η Google, ιδιοκτήτρια του YouTube, είναι η μόνη που έχει συμβιβαστεί εν μέρει σε είδος: με εκπαίδευση και άδειες αξίας άνω των 900.000 δολαρίων, πέραν της καταβολής περίπου δύο εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία ορίζει ότι ο όμιλος Mountain View θα χρηματοδοτήσει έναν ειδικό για εκπαίδευση στα εργαλεία του για δύο χρόνια (με κόστος που εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 250.000 δολάρια), ένα τετραετές πρόγραμμα κοινωνικοσυναισθηματικής εκπαίδευσης (500.000 δολάρια), τεχνική υποστήριξη για τα εργαλεία Google Workspace (40.000 δολάρια) και τριετείς συνδρομές στην εκπαιδευτική πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του βοηθού Gemini (150.000 δολάρια).

Η υπόθεση της κομητείας Μπρέθιτ, στην αγροτική περιοχή του Κεντάκι, επιλέχθηκε ως σημείο αναφοράς για παρόμοιες αγωγές που υπέβαλαν 1.200 άλλες τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των αμερικανικών δημόσιων σχολείων (περίπου 13.000 σε εθνικό επίπεδο).

Αυτή η περιφέρεια ζητούσε περισσότερα από 60 εκατομμύρια δολάρια για να καλύψει τη βλάβη που προκλήθηκε στους μαθητές της, διαταραχές ύπνου, συναισθηματικά προβλήματα, συγκρούσεις και ένα δεκαπενταετές πρόγραμμα ψυχικής υγείας. Η Meta ήταν η τελευταία που συμφώνησε σε συμβιβασμό στις 21 Μαΐου, λίγες ημέρες μετά τους συγκατηγορούμενούς της, εν μέσω προετοιμασιών για τη δίκη που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Όκλαντ, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο.

Αυτοί οι συμβιβασμοί ωστόσο δεν συνεπάγονται καμία παραδοχή ευθύνης.

Οι συγκεκριμένες εμπιστευτικές συμφωνίες υπογράφονται σε ένα τεταμένο νομικό κλίμα για τις πλατφόρμες στις Ηνωμένες Πολιτείες: τον Μάρτιο, ένα δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε τη Meta και την Google υπεύθυνες για την εθιστική φύση του Instagram και του YouTube, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Επιπλέον, οι ένορκοι δικαστηρίου στο Νέο Μεξικό αποφάσισαν ότι η Meta θα πρέπει να πληρώσει 375 εκατομμύρια δολάρια γιατί εξέθεσε ανήλικους χρήστες σε παιδόφιλους. Επιπλέον, περισσότεροι από 30 εισαγγελείς στις Ηνωμένες Πολιτείες διώκουν τη Meta σε μια ξεχωριστή υπόθεση στο Όκλαντ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε δίκη τον Αύγουστο.