Την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε τομείς με υψηλό εξωτερικό προσανατολισμό μέσω της ενδυνάμωσης επιλεγμένων παραγωγικών κλάδων έχει ως στόχο η δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα».

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης κυμαίνονται από 50% έως 55% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Μετά την παράταση για την υποβολή αιτήσεων, η νέα προθεσμία πάει για τις 2 Ιουλίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Να έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της αναλυτικής πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο στις επιλέξιμες δραστηριότητες

Να έχουν 1 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Αυτό θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός, Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας) Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, Πιστοποιήσεις, Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding, Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου κ.ά.) Λογισμικό (Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία, Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού) Προβολή, Προώθηση & Δικτύωση (Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό, Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης) Δαπάνες Προσωπικού (Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού) Έμμεσες Δαπάνες

