Σημαντικό ορόσημο για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις που δρομολογεί ο ΑΔΜΗΕ στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και της κατάταξης των προσφορών κάθε τμήματος του διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή των καλωδίων υψηλής τάσης 150 kV και τεχνολογίας εναλλασσόμενου ρεύματος (HVAC).

Το αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αφορά στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, με εξαετή διάρκεια, για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν στα έργα διασυνδέσεων των δύο νησιωτικών συμπλεγμάτων, καθώς και σε έργα διασυνδέσεων μικρότερης κλίμακας στα νησιά του Ιονίου και του Αργοσαρωνικού, με συνολικό ανώτατο προϋπολογισμό 2,070 δισ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Ο ΑΔΜΗΕ επισημαίνει ότι εφάρμοσε για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία υιοθετείται ήδη και από άλλους Ευρωπαίους Διαχειριστές, λόγω της ιστορικά υψηλής ζήτησης υποβρυχίων καλωδίων για έργα διασυνδέσεων σε διεθνές επίπεδο, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαθεσιμότητα χρονοθυρίδων παραγωγής στα εργοστάσια των αναδόχων.

Όπως αναφέρεται, κριτήριο του διεθνούς διαγωνισμού αποτελεί η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Το πρώτο τμήμα του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις Θράκη-Λήμνος, Κως-Ρόδος, Λέσβος-Λήμνος και Λέσβος-Χίος, κέρδισε η εταιρεία Fulgor Α.Ε. και, αντίστοιχα, το δεύτερο τμήμα του έργου, που περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις Ρόδος-Κάρπαθος, Αλιβέρι (GIS)-Σκύρος, Σάμος-Κως, Σκύρος-Λέσβος, Χίος-Σάμος, Αίγινα-Μέγαρα και Κεφαλονιά-Κυλλήνη, κέρδισε η εταιρεία Prysmian Powerlink Srl, οι οποίες υπέβαλαν και τις πλέον συμφέρουσες οικονομικές προσφορές. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις αντίστοιχες κατακυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων, η Κως, η Ρόδος και η Κάρπαθος θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Κορίνθου, σε δύο διακριτές φάσεις. Αντίστοιχα, η διασύνδεση του βορειανατολικού Αιγαίου θα περιλαμβάνει τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Σκύρο και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

«Τα έργα αυτά είναι κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, τη μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά, την αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ και την ουσιαστική περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ υπογραμμίζει ότι, συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος νησιωτικών διασυνδέσεων στην ιστορία της χώρας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος.