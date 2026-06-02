Δικαστική νίκη πέτυχε ο πρώην CEO της Google, Eric Schmidt, απέναντι στην πρώην εξωσυζυγική σύντροφό του, Michelle Ritter, καθώς διαιτητική απόφαση έκρινε ότι οι κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης που είχε διατυπώσει εις βάρος του ήταν ψευδείς και δυσφημιστικές.

Η απόφαση προβλέπει ότι η Ritter θα πρέπει να καταβάλει στον δισεκατομμυριούχο πάνω από 10,7 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση, ποσό που ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, όταν εκδοθεί η τελική ετυμηγορία τις επόμενες εβδομάδες. Την υπόθεση χειρίστηκε ως διαιτητής η συνταξιούχος δικαστής της πολιτείας της Ουάσινγκτον, Beth Andrus, η οποία στην πολυσέλιδη απόφασή της εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στη Ritter.

Η Andrus έγραψε ότι η 32χρονη «δυσφήμισε ψευδώς και με κακή πρόθεση» τον Schmidt κατηγορώντας τον για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση, ενώ παράλληλα σημείωσε πως έκανε «ό,τι ήταν δυνατό» για να αποφύγει να εξεταστεί ενόρκως για τους ισχυρισμούς της. «Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η δήλωση της Ritter πως βιάστηκε από τον Schmidt είναι ψευδής», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικαστής.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Schmidt αρνήθηκε κατηγορηματικά υπό όρκο ότι κακοποίησε ή επιτέθηκε ποτέ σωματικά στην πρώην σύντροφό του. Η απόφαση αναφέρεται επίσης σε προηγούμενη συμφωνία συμβιβασμού ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην οποία η Ritter είχε υπογράψει έγγραφο όπου δήλωνε ότι όλες οι επαφές τους ήταν «απολύτως συναινετικές» και «ουδέποτε εξαναγκαστικές».

Η δικαστής άφησε αιχμές ότι η Ritter ήταν διατεθειμένη να δώσει ψευδή δήλωση με αντάλλαγμα μεγάλα χρηματικά ποσά, αναφέροντας ακόμη και πληρωμές εκατομμυρίων δολαρίων προς την ίδια και την οικογένειά της. Παράλληλα, η Andrus κατηγόρησε τη Ritter ότι χρησιμοποίησε τα social media και τη δημόσια έκθεση της υπόθεσης για προσωπικό όφελος.

«Η Ritter επέλεξε να χρησιμοποιήσει ένα πολύ δημόσιο βήμα για να χειραγωγήσει αυτό το σύστημα για προσωπικό της όφελος, όχι προς όφελος πραγματικών θυμάτων», έγραψε. Σε άλλο σημείο της απόφασης υποστήριξε ότι τέτοιου είδους «ψευδείς καταγγελίες» βλάπτουν γυναίκες που είναι πραγματικά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Η Ritter είχε καταθέσει αγωγή το 2024 στο Los Angeles County Superior Court, ισχυριζόμενη ότι ο Schmidt τη βίασε αρχικά πάνω σε γιοτ στα ανοιχτά του Μεξικό το 2021. Στα δικαστικά έγγραφα είχε περιγράψει ότι εκείνος την ακολούθησε σε ντους, την έσπρωξε στον τοίχο και τη βίασε παρά τις εκκλήσεις της να σταματήσει. Είχε επίσης καταγγείλει δεύτερο περιστατικό στο φεστιβάλ Burning Man το 2023, όπου υποστήριξε ότι ο Schmidt ξεκίνησε σεξουαλική πράξη, ενώ εκείνη κοιμόταν.

Επιπλέον, η Ritter κατηγορούσε τον πρώην CEO της Google ότι τη φωτογράφιζε γυμνή χωρίς τη συγκατάθεσή της, ότι πίεζε για συγκεκριμένες σεξουαλικές φαντασιώσεις και ότι είχε δημιουργήσει «κρυφή πρόσβαση» στους servers της Google για να την παρακολουθεί.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2021, ενώ ο Schmidt είχε επενδύσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια στη startup τεχνητής νοημοσύνης της Ritter με την ονομασία Steel Perlot. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η σχέση τους κατέρρευσε το 2024 όταν δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες του Schmidt με νεότερη γυναίκα.

Ο Eric Schmidt υπήρξε επικεφαλής της Google από το 2002 έως το 2011 και θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στον χώρο της τεχνολογίας. Παραμένει παντρεμένος με τη σύζυγό του, Wendy Schmidt, από το 1980.

Από την πλευρά της, η Ritter συνεχίζει να αμφισβητεί τη διαδικασία και τη νομιμότητα της διαιτησίας.

Σε νεότερη ομοσπονδιακή προσφυγή της στην Καλιφόρνια υποστήριξε ότι οι δηλώσεις της δικαστού ήταν «ψευδείς, προσβλητικές και δυσφημιστικές» και ότι δεν της επετράπη να παρουσιάσει επαρκώς τη δική της εκδοχή των γεγονότων.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά για να δημιουργηθεί σε βάρος της μια τεράστια οικονομική απαίτηση την οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του pagesix.