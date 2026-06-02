Η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης μεγάλης θερινής μεταγραφικής της κίνησης, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ για την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ. Ο 29χρονος Ουκρανός διεθνής αναμένεται στην Αθήνα για τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, έως το καλοκαίρι του 2030.

Η επιλογή του Ζουμπκόφ μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο, ο οποίος έχει συνδέσει την καριέρα του με πρωταγωνιστικές πορείες και κατακτήσεις τίτλων. Η παρουσία του στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά και οι παραστάσεις που απέκτησε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και με την εθνική Ουκρανίας, συνθέτουν το προφίλ ενός παίκτη που γνωρίζει τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού.

Παράλληλα, η μεταγραφή του στην ΑΕΚ φαίνεται πως αποτελεί και προσωπική του επιλογή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός είχε εκφράσει εδώ και αρκετό διάστημα την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Τραμπζονσπόρ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος δεν ήταν πλέον απόλυτα ικανοποιημένος από τις συνθήκες που επικρατούσαν στον σύλλογο και αναζητούσε μια νέα πρόκληση για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Μεχμέτ Γιλμάζ υποστήριξε μάλιστα ότι ο Ζουμπκόφ πίεσε σημαντικά προς την κατεύθυνση της μεταγραφής, επικαλούμενος και οικογενειακούς λόγους στις συζητήσεις του με τη διοίκηση της Τραμπζονσπόρ. Η επιθυμία του να αλλάξει περιβάλλον φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά στις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων.

Όπως προκύπτει από τα τουρκικά ρεπορτάζ, ο ποδοσφαιριστής είχε ενημερωθεί ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει εφόσον παρουσιαζόταν πρόταση που θα κάλυπτε το ποσό που είχε δαπανήσει η Τραμπζονσπόρ για την απόκτησή του από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, δηλαδή περίπου 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ κινήθηκε αποφασιστικά, εκμεταλλεύτηκε τα δεδομένα της υπόθεσης και κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία με την τουρκική ομάδα.

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η Ένωση αναμένεται να προσθέσει στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με ποιότητα, εμπειρία και παραστάσεις από απαιτητικά πρωταθλήματα, ενισχύοντας σημαντικά τις επιλογές της στη μεσοεπιθετική γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.