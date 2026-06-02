To Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει την παράσταση GRAUTS σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μαυριτσάκη, στην Πειραιώς 260. Μια αληθινή αντιπαράθεση ή μια σκηνοθετημένη πραγματικότητα;

Ο χρόνος και ο τόπος του GRAUTS είναι το πλατό μιας τηλεοπτικής συνέντευξης την εποχή της εκτόξευσης των διαπλανητικών Βόγιατζερ. Στον απόηχο των πειραματισμών με LSD, ένα σκηνοθετημένο talk show ισορροπεί ανάμεσα στο ντοκουμέντο, την παραίσθηση και τη συναυλία.

Η κατασκευασμένη «πραγματική» ιστορία εστιάζει στη σύγκρουση του Παρουσιαστή –του «νέου βασιλιά» των media– που επικαλείται τη λογική, την τάξη και την ανάγκη για έλεγχο, με την Αρχηγό της σέχτας – μια new age περσόνα– που προβοκάρει και εξαπατά ωθώντας προς το χάος. Έντονοι διάλογοι φωτίζουν αναδρομικά –στη σημερινή, απογυμνωμένη από αυταπάτες μετά-τηλεοπτική εποχή– την ανεπάρκεια του Παρουσιαστή να διαμεσολαβήσει για την αλήθεια.

© Άκης Χρήστου

Ταυτόχρονα, ο καταστροφικός κυνισμός της Αρχηγού προελαύνει με όλον τον μαγικό εξοπλισμό της. Η επίκληση της λογικής και η ανάγκη για έλεγχο υποκλίνονται στην αποκάλυψη του εαυτού. Η Καμεραγούμαν, ο Φλορ μάνατζερ και η Μακιγιέζ, από βουβό προσωπικό υποστήριξης, γίνονται συντελεστές αυτής της αποδόμησης. Η κοινοτοπία του τηλεοπτικού πλατό μετατρέπεται σε τόπο ανάδυσης του προσωπικού και του συλλογικού τραύματος.

Ο κύκλος τραγουδιών που συνέθεσε ο Γκούσταφ Μάλερ (1901-1904), σε ποίηση του Φρίντριχ Ρίκερτ, με τίτλο Τραγούδια για τα νεκρά παιδιά (Kindertotenlieder), διασκευάζεται σε ψυχεδελικές και πανκ παραλλαγές, που «εισβάλλουν» οργανικά και εκτελούνται ζωντανά από το επί σκηνής συγκρότημα. Παράλληλα, γίνεται χρήση ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης και ενός πρωτότυπου διαδραστικού εργαλείου.

Ο τίτλος GRAUTS είναι μια επινοημένη λέξη, εμπνευσμένη από όρους διαφόρων γλωσσών και αποδίδει τον εσωτερικό ήχο του έργου: ψίθυρος, γρατζούνισμα, μουγκρητό.

Το show δεν τελειώνει με κλαυθμύρισμα, τελειώνει με πάταγο.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία Γιάννης Μαυριτσάκης

Δραματολόγος παράστασης Τζωρτζίνα Κακουδάκη

Μουσική σύνθεση – Διασκευές – Ενορχηστρώσεις – Ηχητικός σχεδιασμός – Ηχητική διάδραση Τηλέμαχος Μούσας

Κίνηση – Χορογραφία Σοφία Μαυραγάνη

Παίζουν Μιχάλης Βαλάσογλου Παρουσιαστής, Κλεοπάτρα Μάρκου Αρχηγός σέχτας, Blaine L. Reininger Τραγουδιστής, Μαρία Βούρου Καμεραγούμαν, Ελένη Καστανιώτη Μακιγιέζ, Σταύρος Κώττας Φλορ μάνατζερ

Μουσικοί επί σκηνής Δημήτρης Κουλεντιανός κοντραμπάσο, Γιώργος Κωνσταντελάκης πληκτρόφωνα, Στράτος Παπαϊωάννου τύμπανα

Διεύθυνση – Εκτέλεση παραγωγής Ρένα Ανδρεαδάκη

Εικόνα / Key Visual © Yannis Mavritsakis

Προειδοποίηση περιεχομένου: Η παράσταση περιλαμβάνει γυμνό. Κατάλληλο για ηλικίες 16+

Παραστάσεις: 6 και 7 Ιουνίου 2026

Προπώληση: aefestival.gr και more.com

Τοποθεσία: Πειραιώς 260 (Χώρος Η)