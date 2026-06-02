Έκπληξη προκάλεσε την Κυριακή σε παραλία των Χανίων ο εντοπισμός οβίδας από λουόμενο, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρίσκονταν αρκετοί πολίτες.

Τα ευρήματα πυρομαχικών σε παραλιακές περιοχές της Κρήτης δεν είναι σπάνια, καθώς αφορούν είτε σύγχρονες αντιαεροπορικές βολές, όπως πρόσφατα στον Άγιο Νικόλαο, είτε κατάλοιπα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Μάχης της Κρήτης. Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό είχε την ιδιαιτερότητα ότι σημειώθηκε σε ιδιαίτερα πολυσύχναστη παραλία.

Αναλυτικότερα, το πυρομαχικό εντοπίστηκε στην παραλία της Παχειάς Άμμου στην Παλαιόχωρα, όταν λουόμενος που βρισκόταν στο σημείο αντιλήφθηκε την παρουσία της οβίδας στον βυθό.

Με βάση την τοποθεσία και τα πρώτα στοιχεία, εκτιμάται ότι πιθανότατα πρόκειται για κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο μετά από περίπου 85 χρόνια αποκαλύφθηκε εκ νέου.

Το Λιμενικό Σώμα ενημερώθηκε άμεσα, ενώ η οβίδα αναμένεται να εξεταστεί από πυροτεχνουργούς του Στρατού.