Ο αμφιλεγόμενος Φαμπρίτσιο Κορόνα, γνωστός για τις αποκαλύψεις που συχνά ταράζουν την ιταλική showbiz και το ποδόσφαιρο, επανέρχεται με νέους σοβαρούς ισχυρισμούς που αυτή τη φορά αγγίζουν τη Μίλαν.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν ποδοσφαιριστές των «ροσονέρι» να συμμετέχουν σε πολυτελή ιδιωτικά πάρτι, παρουσία συνοδών πολυτελείας και με χρήση laughing gas, δηλαδή υποξειδίου του αζώτου.

Όπως μεταδίδουν ιταλικά Μέσα και λογαριασμοί που παρακολουθούν στενά το ρεπορτάζ της Μίλαν, στα συγκεκριμένα πλάνα εμφανίζονται ο Τεό Ερναντέζ, αλλά και ο πρώην παίκτης της ομάδας, Σάμου Καστιγέχο.

Οι εικόνες φέρονται να παρουσιάζουν τους δύο ποδοσφαιριστές σε κλειστά πάρτι υψηλής πολυτέλειας, surrounded από μοντέλα και έντονο lifestyle σκηνικό, σε βραδιές που ξεπερνούσαν τα όρια μιας απλής κοινωνικής εξόδου.

🤐🔞 O polêmico empresário Fabrizio Corona, conhecido pelo vazamento de polêmicas com algumas celebridades, divulgou vídeos e fotos de festas em que ex-jogadores do Milan, como Theo e Castillejo, aparecem inalando o chamado "gás do riso", na companhia de "modelos" de luxo.… pic.twitter.com/WGjGewCwzJ — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) May 11, 2026

Το πιο σοβαρό μέρος των αποκαλύψεων αφορά τον Τεό Ερναντέζ, καθώς ο Κορόνα ισχυρίζεται πως τα συγκεκριμένα events δεν ήταν απλές προσκλήσεις, αλλά διοργανώνονταν προσωπικά από τον ίδιο τον Γάλλο άσο της Μίλαν, ο οποίος φέρεται να αναλάμβανε και την παρουσία των συνοδών πολυτελείας.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τους ίδιους ισχυρισμούς, ο παίκτης φέρεται να είχε προχωρήσει ακόμη και στην αγορά ιδιωτικού minibus, ώστε να εξυπηρετείται η μεταφορά των καλεσμένων στα συγκεκριμένα κλειστά πάρτι.

Αν οι καταγγελίες αυτές επιβεβαιωθούν, η υπόθεση ενδέχεται να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, τόσο σε επικοινωνιακό επίπεδο όσο και σε πιθανές πειθαρχικές συνέπειες για τον σύλλογο.

Το σκάνδαλο με τις escorts στην Ιταλία

Το τελευταίο διάστημα, η εισαγγελία του Μιλάνου ερευνά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να διοργάνωνε exclusive βραδιές για ποδοσφαιριστές της Serie A, επιχειρηματίες και πρόσωπα της υψηλής κοινωνίας.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, οι υπηρεσίες αυτές περιλάμβαναν πολυτελή clubs, ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών, escorts, VIP μεταφορές, αλλά και χρήση υποξειδίου του αζώτου, γνωστού και ως laughing gas.

Οι αρχές κάνουν λόγο για κύκλωμα εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις και κατασχέσεις που ξεπερνούν το 1,2 εκατομμύριο ευρώ.

Αν και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές δεν θεωρούνται ακόμη κατηγορούμενοι, αρκετά ονόματα παικτών από Μίλαν, Ίντερ, Γιουβέντους και άλλους συλλόγους έχουν ήδη εμφανιστεί στο πλαίσιο των ερευνών και των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Ο Κορόνα, πάντως, επιμένει πως ο Ερναντέζ δεν ήταν απλός συμμετέχων, αλλά πρόσωπο με ενεργό ρόλο στη διοργάνωση αυτών των βραδιών.

Ο ίδιος ο Φαμπρίτσιο Κορόνα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων αποκαλύψεων που αφορούν celebrities, πολιτικούς και ποδοσφαιρικά πρόσωπα. Κάποιες από αυτές επιβεβαιώθηκαν, άλλες αμφισβητήθηκαν έντονα, όμως σχεδόν πάντα κατάφερνε να κυριαρχήσει στην επικαιρότητα.