Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη της φετινής Eurovision, με τον πρώτο ημιτελικό να μεταδίδεται απόψε στις 22:00 από την ΕΡΤ1. Στη σκηνή θα ανέβει και ο Akylas, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto», εμφανιζόμενος τέταρτος στη σειρά.

Η ελληνική συμμετοχή παρουσιάστηκε χθες στην τελική πρόβα, με βίντεο από Eurofans να δίνουν μια πρώτη εικόνα από το σκηνικό concept. Αν και τα πλάνα δεν αποτυπώνουν την τηλεοπτική μετάδοση, δείχνουν μέρος της εμφάνισης, η οποία βασίζεται σε διαφορετικά «δωμάτια», θεατρικά στοιχεία και έντονες εικόνες εμπνευσμένες από την ελληνική ταυτότητα.

Στην εμφάνιση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Παρθένα Χοροζίδου και ο Χρήστος Νικολάου, ενώ ο Akylas μετακινείται μέσα από διαφορετικούς χώρους της σκηνής, περνώντας από ένα πιο παραδοσιακό σκηνικό σε έναν αρχαιοπρεπή κόσμο. Στο φινάλε, ανεβαίνει στην κορυφή της κατασκευής για το πιο συγκινητικό μέρος του τραγουδιού, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μητέρα του.

Αυτή είναι η ολοκληρωμένη πρόβα του Ακύλα. Ο Ακύλας έχει φωνή αλλά παιδιά πιο καρακιτς δεν έχει. Καλύτερα να άφηναν τη χορογραφία του εθνικού τελικού. Τι είναι αυτό το πράμα;

Σε αυτό το βίντεο δείτε πάνω αριστερά πώς φαίνεται τηλεοπτικά η γέφυρα

Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις, η ελληνική αποστολή εμφανίζεται ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα και την εικόνα που θα παρουσιαστεί στο ευρωπαϊκό κοινό.

Ο δεύτερος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου, επίσης στις 22:00, ενώ ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 16 Μαΐου. Την Πέμπτη 14 Μαΐου, στον β΄ ημιτελικό, η Κύπρος με την Antigoni Buxton και το τραγούδι «Jalla» θα διεκδικήσει το δικό της εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

Στον αποψινό ημιτελικό θα διαγωνιστούν συνολικά 15 χώρες, διεκδικώντας ένα από τα δέκα εισιτήρια του Μεγάλου Τελικού που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου.

Η σειρά εμφάνισης είναι: