Οι διαχρονικοί «πόλεμοι της ξαπλώστρας» στα τουριστικά θέρετρα φαίνεται πως μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο των ξενοδοχείων και των ταξιδιωτικών οργανισμών, μετά τη δικαστική απόφαση που δικαίωσε Γερμανό τουρίστα για την ταλαιπωρία που υπέστη στις διακοπές του στην Κω.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στον τουριστικό κλάδο, με πολλά ξενοδοχεία να λαμβάνουν πλέον μέτρα κατά της γνωστής πρακτικής της «κράτησης» ξαπλωστρών με πετσέτες από τα ξημερώματα, προκειμένου να αποφύγουν αντίστοιχες καταγγελίες και πιθανές αποζημιώσεις στο μέλλον.

Παραθεριστές αποκάλυψαν πως αρκετά ξενοδοχεία και resorts εφαρμόζουν πλέον νέους κανόνες για τη χρήση των ξαπλωστρών, επιχειρώντας να βάλουν τέλος στην αποκαλούμενη «κούρσα της αυγής».

Η αλλαγή στάσης έρχεται μετά την απόφαση δικαστηρίου στο Ανόβερο, το οποίο επιδίκασε αποζημίωση σε Γερμανό τουρίστα που υποστήριξε ότι αναγκαζόταν να ξυπνά καθημερινά στις 06:00 το πρωί για να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στις οικογενειακές του διακοπές στην Κω.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμα και από τα ξημερώματα οι περισσότερες ξαπλώστρες ήταν ήδη δεσμευμένες με πετσέτες, ενώ πολλοί επισκέπτες δεν τις χρησιμοποιούσαν καν, αφήνοντας απλώς προσωπικά αντικείμενα για ώρες.

Αν και ο ταξιδιωτικός οργανισμός του είχε επιστρέψει αρχικά 350 ευρώ, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η οικογένεια δικαιούται τελικά αποζημίωση 986,70 ευρώ. Ο άνδρας, που η Daily Mail ταυτοποίησε ως τον 48χρονο πιλότο και πατέρα δύο παιδιών, Ντέιβιντ Έγκερτ, από το Ντίσελντορφ, περιέγραψε μια εικόνα που -όπως λέει- επικρατεί πλέον σε πολλά μεγάλα resorts κατά την τουριστική περίοδο.

«Ήταν ένα μεγάλο και πολυτελές ξενοδοχείο με περίπου 400 ξαπλώστρες. Και οι 400 είχαν πετσέτες πάνω τους. Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν καν τις ξαπλώστρες – έβγαιναν στην πόλη ή επέστρεφαν στα δωμάτιά τους για ύπνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτίμησε πως η δικαστική απόφαση μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο καμπής για τον τρόπο που ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές εταιρείες διαχειρίζονται πλέον το ζήτημα.

«Όταν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και οι άνθρωποι αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα, θα πουν: “Κάποιος μήνυσε ήδη ταξιδιωτικό οργανισμό γι’ αυτό. Θα κάνω το ίδιο”», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενο κύμα αγωγών θα μπορούσε να κοστίσει εκατομμύρια στον κλάδο.

Η υπόθεση φαίνεται πως λειτούργησε ως «καμπανάκι» για τα ξενοδοχεία και τις ταξιδιωτικές εταιρείες, καθώς υπάρχει φόβος ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες αγωγές από δυσαρεστημένους πελάτες.

Για τον λόγο αυτό, αρκετά resorts εφαρμόζουν πλέον συστήματα οργανωμένης κατανομής ξαπλωστρών από το check-in, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπικό του ξενοδοχείου απομακρύνει πετσέτες και αντικείμενα από ξαπλώστρες που μένουν για ώρα αχρησιμοποίητες.

Σε ξενοδοχεία στη Γαλλία, σύμφωνα με μαρτυρίες παραθεριστών, γίνεται τακτικός έλεγχος μέσα στη μέρα και αντικείμενα που έχουν αφεθεί σε άδειες ξαπλώστρες μεταφέρονται στα απολεσθέντα.

Αντίστοιχα συστήματα εφαρμόζονται και σε τουριστικά θέρετρα της Κύπρου, όπου οι επισκέπτες λαμβάνουν συγκεκριμένες ξαπλώστρες από την αρχή των διακοπών τους, ώστε να αποφεύγονται οι καθημερινές εντάσεις γύρω από την πισίνα.

Πολλοί ταξιδιώτες που μίλησαν στο BBC χαρακτήρισαν τα νέα μέτρα «αναγκαία», περιγράφοντας την κατάσταση των προηγούμενων ετών χαοτική, με ξαπλώστρες να «καπαρώνονται» από τα ξημερώματα χωρίς τελικά να χρησιμοποιούνται για ώρες.

Ο Άντριου Μιλς από το Νιούκαστλ δήλωσε ότι στις διακοπές του στη Ζάκυνθο περνούσε «τις περισσότερες ημέρες μακριά από την πισίνα», καθώς «όλες οι ξαπλώστρες είχαν ήδη δεσμευτεί με πετσέτες από τις 6:00 το πρωί».

Αντίστοιχη εμπειρία περιέγραψε και άλλος παραθεριστής που επέστρεψε πρόσφατα από την Αττάλεια της Τουρκίας, λέγοντας ότι η κατάσταση με τις ξαπλώστρες «χάλασε εντελώς τη διάθεση των διακοπών».

Την ίδια ώρα, αρκετά resorts δοκιμάζουν νέες πρακτικές για να βάλουν τέλος στους λεγόμενους «πολέμους της ξαπλώστρας». Σε παραθεριστικά συγκροτήματα στις μεσογειακές ακτές της Γαλλίας, επισκέπτες ανέφεραν ότι γίνεται καθημερινός έλεγχος στις ξαπλώστρες και, εφόσον παραμένουν άδειες για ώρα, τα προσωπικά αντικείμενα μεταφέρονται στα απολεσθέντα.

Άλλα ξενοδοχεία, κυρίως σε Κύπρο και Ελλάδα, εφαρμόζουν πλέον σύστημα προκαθορισμένης ξαπλώστρας από την ημέρα του check-in, ώστε κάθε δωμάτιο ή οικογένεια να έχει συγκεκριμένη θέση για όλη τη διάρκεια των διακοπών.

Ο 73χρονος, Κόλιν Ντέιβισον, χαρακτήρισε «εξαιρετικό» το σύστημα που συνάντησε σε ξενοδοχείο στην Πάφο, όπου οι επισκέπτες λαμβάνουν από την άφιξή τους συγκεκριμένες ξαπλώστρες με δυνατότητα αλλαγής, αν το επιθυμούν.

Ανάλογη εμπειρία περιέγραψε και η Άσλεϊ Χέρμαν, η οποία ανέφερε ότι σε ξενοδοχείο στην Κύπρο οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες είναι αριθμημένες και κατανέμονται οργανωμένα από το ξενοδοχείο ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων κάθε οικογένειας.