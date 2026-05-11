Ένας Γερμανός πατέρας, ο οποίος κινήθηκε νομικά αφού έχασε τη «μάχη» για μια ξαπλώστρα στις διακοπές του, ξέσπασε κατά των εγωιστών τουριστών που καταλάμβαναν ξαπλώστρες με πετσέτες από τα ξημερώματα και στη συνέχεια εξαφανίζονταν για ώρες.

Ο 48χρονος Ντέιβιντ Έγκερτ μήνυσε τον ταξιδιωτικό του πράκτορα, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά του αναγκάστηκαν να ξαπλώνουν στο τσιμέντο δίπλα στην πισίνα, επειδή και οι 400 ξαπλώστρες στο πολυτελές ξενοδοχείο του στην Κω είχαν «κρατηθεί» με πετσέτες.

Ο πιλότος από το Ντίσελντορφ, ο οποίος πλήρωσε περισσότερες από 6.200 λίρες (7.200 ευρώ) για να πάει διακοπές με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του στην Κω το 2024, κέρδισε αυτόν τον μήνα αποζημίωση ύψους 770 λιρών (900 ευρώ), αφού προσέφυγε επιτυχώς κατά της ταξιδιωτικής εταιρείας.

Μιλώντας αποκλειστικά στην Daily Mail, ο Ντέιβιντ Έγκερτ είπε ότι οι επισκέπτες του πεντάστερου ξενοδοχείου άφηναν πετσέτες στις ξαπλώστρες νωρίς το πρωί και μετά επέστρεφαν στο κρεβάτι ή έφευγαν για την πόλη, παρά τις πινακίδες που απαγόρευαν αυτή την πρακτική. Όπως είπε, σηκωνόταν νωρίς κάθε πρωί για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια θέση δίπλα στην πισίνα κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης διαμονής του, αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ. Αντίθετα, υποστήριξε ότι τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο πάτωμα, ενώ άδειες ξαπλώστρες έμεναν αχρησιμοποίητες για ώρες.

«Και οι 400 ξαπλώστρες είχαν πετσέτες πάνω τους»

Ο Ντέιβντ Έγκερτ δήλωσε: «Ήταν ένα μεγάλο ξενοδοχείο, πολύ πολυτελές, με περίπου 400 ξαπλώστρες. Και οι 400 ξαπλώστρες είχαν πετσέτες πάνω τους. Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν στην πραγματικότητα τις ξαπλώστρες. Οι επισκέπτες πήγαιναν στην πόλη ή επέστρεφαν στο κρεβάτι για να κοιμηθούν. Κάποιοι έλειπαν μέχρι το μεσημέρι. Μετά επέστρεφαν αργότερα και πάλι δεν μπορούσες να βρεις ξαπλώστρα. Και αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Υπήρχαν παντού πινακίδες στα γερμανικά και στα αγγλικά που έλεγαν ότι απαγορεύεται η κράτηση της ξαπλώστρας».

Το «κίνημα της πετσέτας» έφτασε στα δικαστήρια

Η δικαστική υπόθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο το «κίνημα της πετσέτας» στην Ευρώπη, το γνωστό τελετουργικό των διακοπών κατά το οποίο οι επισκέπτες κατεβαίνουν κρυφά νωρίς στην πισίνα για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες θέσεις πριν από το πρωινό.

Ο Ντέβιντ Έγκερτ είπε ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη επειδή το ξενοδοχείο και ο ταξιδιωτικός πράκτορας αρνήθηκαν να λάβουν μέτρα κατά των παραθεριστών που παραβίαζαν τους κανόνες και αγνόησαν τις μετέπειτα καταγγελίες του. Δικαστές στην πόλη Ανόβερο της Γερμανίας τον δικαίωσαν και διέταξαν επιστροφή χρημάτων ύψους 851,75 λιρών (περίπου 1.000 ευρώ) από τον ταξιδιωτικό πράκτορα.

«Ή κρατάς ξαπλώστρα με πετσέτα ή μένεις χωρίς»

Ωστόσο, ο Ντέιβιντ Έγκερτ παραδέχθηκε ότι και ο ίδιος είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε αυτή την αμφιλεγόμενη πρακτική σε προηγούμενες διακοπές, λέγοντας ότι οι γονείς συχνά αισθάνονται πως δεν έχουν άλλη επιλογή. «Με δύο παιδιά, έχεις πραγματικά μόνο δύο επιλογές: είτε κρατάς την ξαπλώστρα σου με μια πετσέτα είτε δεν έχεις καθόλου ξαπλώστρα. Τελεία. Αυτό είναι. Ή συμμετέχεις κι εσύ ή λες “εντάξει, είμαι λογικός, αυτό είναι ανόητο, δεν θα το κάνω”. Και εντάξει, αυτό είναι σωστό, αλλά τότε φυσικά δεν θα βρεις ξαπλώστρα. Όταν όμως έχεις δύο παιδιά και πρέπει να τα προσέχεις ενώ κολυμπούν, πρέπει να είσαι κοντά στο νερό και όχι κάπου μακριά. Πρέπει να τα έχεις στο οπτικό σου πεδίο. Οπότε μπορώ να καταλάβω όποιον το κάνει αυτό, ακόμη κι αν είναι κάτι που ξέρω ότι πολλοί Βρετανοί μπορεί να βρίσκουν λίγο περίεργο, γιατί η πραγματικότητα είναι: αν δεν το κάνω, δεν βρίσκω ξαπλώστρα».

Ο Ντέιβιντ Έγκερτ είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς ένα κλισέ διακοπών ανάμεσα σε Βρετανούς και Γερμανούς, αλλά ένα ζήτημα που επηρεάζει οικογένειες σε όλη την Ευρώπη. «Δεν θα το χώριζα πραγματικά σε Βρετανούς ή Γερμανούς. Είναι πάντα λίγο αστείο όταν η μία πλευρά ρίχνει την ευθύνη στην άλλη. Είναι λίγο σαν το ποδόσφαιρο ή το θέμα με τις ξαπλώστρες. Είναι παράδοση. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, είναι μια αστεία παράδοση μεταξύ φίλων», είπε.

Το δικαστήριο βάζει τέλος στην «πρωινή έφοδο» για ξαπλώστρες

Αν και το «κίνημα της πετσέτας» αποτελεί γνώριμο φαινόμενο στα all-inclusive ξενοδοχεία, πιστεύεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη πρακτική δίπλα στην πισίνα καταλήγει στα δικαστήρια. Οι δικαστές έκριναν ότι οι αγανακτισμένοι παραθεριστές δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να δίνουν τις δικές τους «μάχες» στην πισίνα, αφαιρώντας πετσέτες άλλων επισκεπτών από τις ξαπλώστρες.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας ήταν εκείνος που όφειλε να παρέμβει και να σταματήσει την κούρσα για τις ξαπλώστρες προτού ξεσπάσουν καβγάδες. Κατέληξε ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες πρέπει να διασφαλίζουν πως τα ξενοδοχεία εφαρμόζουν ένα δίκαιο σύστημα, με μια λογική ισορροπία ανάμεσα στον αριθμό των ξαπλωστρών και των επισκεπτών.

Ο κ. Έγκερτ, πρώην πιλότος της «Air Berlin», προειδοποίησε ότι η νίκη του θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για αξιώσεις εκατομμυρίων λιρών κατά ταξιδιωτικών εταιρειών, αν δεν βάλουν τέλος στη λεγόμενη «πρωινή έφοδο» για ξαπλώστρες. Πρόσθεσε: «Αυτό είναι πρόβλημα σε κάθε ξενοδοχείο. Μαγιόρκα, Ιταλία, Γαλλία, παντού. Και τώρα που αυτή η ιστορία διαδίδεται, οι άνθρωποι έχουν προειδοποιηθεί. Όταν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και οι άνθρωποι αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα, θα πουν: “Κοίτα, κάποιος μήνυσε έναν ταξιδιωτικό πράκτορα γι’ αυτό. Θα κάνω το ίδιο”. Οπότε, οι 770 λίρες που έλαβα δεν είναι χρήματα που αλλάζουν τη ζωή μου. Δεν μπορώ να αγοράσω πολλά με αυτά. Αν όμως χιλιάδες παραθεριστές αρχίσουν να μηνύουν ταξιδιωτικές εταιρείες, το κόστος θα φτάσει τα εκατομμύρια. Τότε η οικονομική ζημιά θα είναι τεράστια. Γι’ αυτό πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολύ, πολύ σημαντική απόφαση».

Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που να απαγορεύει τη γνωστή τακτική των διακοπών, δηλαδή την κράτηση μιας ξαπλώστρας με πετσέτα, τα περισσότερα θέρετρα καθιστούν σαφές ότι η πρακτική αυτή δεν είναι αποδεκτή. Πολλά ξενοδοχεία προειδοποιούν τους επισκέπτες ότι οι πετσέτες που αφήνονται σε άδειες ξαπλώστρες μπορεί να απομακρύνονται μετά από 30 έως 60 λεπτά. Ωστόσο, η διατύπωση είναι συχνά ασαφής, αφήνοντας τους τουρίστες να συγκρούονται δίπλα στην πισίνα για το ποιος έχει δικαίωμα σε ποια ξαπλώστρα.