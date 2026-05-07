Αποζημίωση άνω των 900 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Ελλάδα, εξαιτίας της πρακτικής άλλων επισκεπτών να τις δεσμεύουν με πετσέτες από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, έκανε διακοπές με την οικογένειά του το 2024 στην Κω και, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο δικαστήριο, περνούσε καθημερινά περίπου 20 λεπτά προσπαθώντας να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα, παρότι ξυπνούσε στις 06:00 το πρωί. Όπως υποστήριξε, οι ξαπλώστρες ήταν τόσο συχνά δεσμευμένες από άλλους επισκέπτες με πετσέτες, ώστε στην πράξη δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

Ο Γερμανός τουρίστας αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά του ταξιδιωτικού του πράκτορα, κατηγορώντας τον ότι επέτρεπε τη συγκεκριμένη πρακτική και ότι δεν εφάρμοζε την απαγόρευση του ξενοδοχείου σχετικά με τη δέσμευση ξαπλωστρών με πετσέτες, όπως αναφέρει το BBC. Στα επιχειρήματά του ανέφερε επίσης ότι ο ταξιδιωτικός οργανισμός δεν προχωρούσε σε καμία ενέργεια απέναντι στους πελάτες που καταλάμβαναν τις ξαπλώστρες με αυτόν τον τρόπο, ενώ ακόμη και όταν η οικογένειά του σηκωνόταν στις 06:00, δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις και τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο πάτωμα.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ανόβερου δικαίωσε τον τουρίστα και έκρινε ότι η τετραμελής οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων για το πακέτο διακοπών της, καθώς οι διακοπές θεωρήθηκαν «ελαττωματικές». Ο άνδρας είχε πληρώσει αρχικά 7.186 ευρώ για το ταξίδι στην Κω μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.

Παρότι ο ταξιδιωτικός οργανισμός είχε αρχικά προσφέρει αποζημίωση ύψους 350 ευρώ, το δικαστήριο στο Ανόβερο αποφάσισε ότι η οικογένεια δικαιούται συνολική επιστροφή 986,70 ευρώ. Οι δικαστές ανέφεραν ότι, αν και η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι κάθε πελάτης θα είχε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε ξαπλώστρα, είχε ωστόσο την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι υπήρχε οργανωτική δομή που να εξασφαλίζει μια «λογική» αναλογία ξαπλωστρών σε σχέση με τους φιλοξενούμενους.

Το φαινόμενο των λεγόμενων «πολέμων για τις ξαπλώστρες» ή του «αγώνα της αυγής» είναι γνωστό σε πολλούς τουρίστες, καθώς αρκετοί παραθεριστές συνηθίζουν να δεσμεύουν θέσεις δίπλα στην πισίνα τοποθετώντας πετσέτες στις ξαπλώστρες από πολύ νωρίς το πρωί.

Το προηγούμενο έτος, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τουρίστες στην Τενερίφη να κοιμούνται πάνω σε ξαπλώστρες προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση δίπλα στην πισίνα. Παράλληλα, ορισμένες ταξιδιωτικές εταιρείες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, με την εταιρεία Thomas Cook να προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα προκράτησης θέσης δίπλα στην πισίνα με επιπλέον χρέωση.

Την ίδια στιγμή, σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας, οι τουρίστες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι ακόμη και με πρόστιμα ύψους 250 ευρώ για τη δέσμευση ξαπλώστρας και την πολύωρη απουσία τους από τον χώρο.