Τα ρεπορτάζ περί αποχώρησης του Τσάβι Πασκουάλ από τη Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν είχαν βάση τελικά, καθώς το κλαμπ τα επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωση.

Την Τρίτη (26/5) η Marca έγραψε πως ο Ισπανός προπονητής θα αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα» και κατά πάσα πιθανότητα θα υπογράψει στη Ντουμπάι BC που του προσφέρει συμβόλαιο για τρία χρόνια με ετήσιες απολαβές ύψους 2,2 εκατ. ευρώ και μία μέρα μετά οι Καταλανοί επιβεβαίωσαν την αποχώρησή του.

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο προπονητής Τσάβι Πασκουάλ ενημέρωσε τον σύλλογο ότι θα ενεργοποιήσει, στο τέλος της φετινής σεζόν, τη ρήτρα αποχώρησης που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο που τον συνέδεε με τον σύλλογο έως το 2028.

Με αυτόν τον τρόπο, ο προπονητής από τη Γκαβά θα ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του ως προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπάρτσα, η οποία ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου 2025, όταν η ομάδα βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση από αθλητική άποψη. Η Μπαρτσελόνα τον ευχαριστεί για το έργο που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών και του εύχεται κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Όλα τα μέρη επικεντρώνονται πλέον στον κοινό στόχο της κατάκτησης του τίτλου της ACB στο τέλος της σεζόν.

Ο σύλλογος θα καλέσει σύντομα τα ΜΜΕ σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει ο Τσάβι Πασκουάλ αύριο, Πέμπτη (28/5), στις 11.30 π.μ.», ανέφερε η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα.