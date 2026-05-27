Ο Λευκός Οίκος διέψευσε τις αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί ύπαρξης μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς κατασκευασμένες», σύμφωνα με το Reuters.

Η αμερικανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν ισχύουν οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν από ιρανικά μέσα για δήθεν συμφωνία ή έτοιμο κείμενο κατανόησης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Η διάψευση της Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, η αναφορά περί υπάρχοντος μνημονίου κατανόησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και παρουσιάζεται από την Ουάσινγκτον ως κατασκευασμένη πληροφορία.

Η διάψευση έρχεται ενώ το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αντικρουόμενα μηνύματα γύρω από τις επαφές ΗΠΑ – Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης και τη διαμόρφωση πλαισίου για πιθανή συμφωνία.

Το φόντο των διαπραγματεύσεων

Τις προηγούμενες ημέρες, το Reuters είχε μεταδώσει ότι η ιρανική πλευρά έκανε λόγο για πρόοδο σε αρκετά ζητήματα που θα μπορούσαν να περιληφθούν σε ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν υπήρχε άμεση συμφωνία.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν ήταν σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευμένο, με βασικό σημείο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου.

Ευαίσθητη συγκυρία για ΗΠΑ και Ιράν

Η διάψευση του Λευκού Οίκου δείχνει πόσο ευαίσθητο παραμένει το διπλωματικό πεδίο. Ακόμη και μια αναφορά περί μνημονίου κατανόησης μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις στις αγορές, στην περιοχή του Κόλπου και στο εσωτερικό των δύο χωρών.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή οι συζητήσεις δεν αφορούν μόνο τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, αλλά και την ευρύτερη ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, τη ναυσιπλοΐα, τις πετρελαϊκές ροές και τις ισορροπίες με συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή.

Πίεση και στις αγορές πετρελαίου

Οι πληροφορίες για πιθανή συμφωνία ή διάψευσή της παρακολουθούνται στενά και από τις αγορές, καθώς οποιαδήποτε εξέλιξη γύρω από τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις τιμές της ενέργειας.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακά ρεπορτάζ που επικαλούνται τη διάψευση του Λευκού Οίκου, οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν υπό πίεση, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τα σήματα από Ουάσινγκτον, Τεχεράνη και μεσολαβητές.

Το μήνυμα του Λευκού Οίκου

Με τη σημερινή παρέμβαση, ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να κόψει τη συζήτηση περί έτοιμου μνημονίου και να αποτρέψει την εντύπωση ότι υπάρχει ήδη συμφωνημένο κείμενο με την Τεχεράνη.

Το μήνυμα της Ουάσινγκτον είναι ότι οι αναφορές ιρανικών μέσων δεν πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστη αποτύπωση των διαπραγματεύσεων.

Προς το παρόν, η εικόνα παραμένει θολή: υπάρχουν ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας και συζητήσεις για πλαίσιο αποκλιμάκωσης, αλλά η αμερικανική πλευρά διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπάρχει έτοιμο ή συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης.