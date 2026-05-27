Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την πορεία της υγείας του Σταύρου Φλώρου, του 22χρονου πρώην παίκτη του Survivor που ακρωτηριάστηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο ριάλιτι επιβίωσης.

Ο νεαρός νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υποβλήθηκε σε μία ιδιαίτερα απαιτητική και κρίσιμη χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την εξέλιξη της κατάστασής του.

«Η επέμβαση πήγε απρόσμενα καλά», λέει ο πατέρας του.

Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου μίλησε στο MEGA για τη δύσκολη επέμβαση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, αποκαλύπτοντας ότι οι γιατροί είναι ικανοποιημένοι από τα πρώτα αποτελέσματα.

«Η επέμβαση που έκανε προχθές ο Σταύρος ήταν σοβαρή. Οι γιατροί μάς ενημέρωσαν ότι πήγε πολύ καλά. Απρόσμενα καλά. Γιατί συνήθως αυτές οι επεμβάσεις έχουν πολλά απρόοπτα και επιπλοκές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι γιατροί τοποθέτησαν μόσχευμα στη φτέρνα του δεξιού ποδιού του, με τον οργανισμό του 22χρονου να ανταποκρίνεται θετικά μέχρι στιγμής.

Όπως εξήγησε ο πατέρας του, οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση του μοσχεύματος, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους για να διαπιστώσουν ότι η αιμάτωση εξελίσσεται ομαλά. «Κάθε μία ώρα οι γιατροί κάνουν υπέρηχο για να δουν ότι κυκλοφορεί σωστά το αίμα στο μόσχευμα. Σε μία μέρα θα ξέρουμε αν ο οργανισμός το δέχεται οριστικά», δήλωσε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δέκα ημέρες πλήρους ξεκούρασης και περιορισμένης κίνησης, ώστε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Η δύσκολη επέμβαση που κράτησε 8 ώρες.

Η χειρουργική διαδικασία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα λεπτή και απαιτητική, καθώς οι γιατροί χρειάστηκε να πάρουν μόσχευμα από τον μηρό και να το μεταφέρουν στη φτέρνα του ποδιού.

«Έπρεπε να συνδέσουν αγγεία και νεύρα και ήταν πολύ λεπτή επέμβαση. Κράτησε οκτώ ώρες. Προσευχηθήκαμε να πάνε όλα καλά», ανέφερε συγκινημένος ο πατέρας του.