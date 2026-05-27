Ανοιχτά για τη νέα τους καθημερινότητα με τρία παιδιά αλλά και για τα επίπεδα εμπιστοσύνης ανάμεσά τους μίλησαν ο Χάρης Χριστόπουλος και η Ανίτα Μπραντ, σε δηλώσεις που παραχώρησαν στις τηλεοπτικές κάμερες το βράδυ της Τρίτης 26 Μαΐου. Το ζευγάρι, που μετρά πολλά χρόνια κοινής πορείας, αναφέρθηκε με χιούμορ στις ισορροπίες της σχέσης του μετά τον ερχομό των γιων του.

Αρχικά, ο φωτογράφος αναφέρθηκε στη δυναμική που έχει διαμορφωθεί πλέον στο σπίτι, τονίζοντας τη δική του στάση απέναντι στη σύντροφό του.

«Εγώ θαυμάζω την Ανίτα, όχι εκείνη εμένα. Τώρα, εντάξει, κάναμε τα τρία παιδιά, σου λέει “εδώ είναι αυτός, δεν φεύγει, είναι ερωτευμένος με τα παιδιά”. Έχει δέσει τον γάιδαρο της, που λένε», είπε ο Χάρης Χριστόπουλος.

Οι κωδικοί πρόσβασης και ο έλεγχος στα τηλέφωνα

Στη συνέχεια της κουβέντας, η συζήτηση στράφηκε γύρω από το αν υπάρχει έλεγχος στις προσωπικές τους συσκευές και κατά πόσο ο ένας παρακολουθεί τις κινήσεις του άλλου.

Ο φωτογράφος πήρε πρώτος τον λόγο για το συγκεκριμένο ζήτημα:

«Τα κινητά μας είναι ελεύθερα. Το δικό μου τουλάχιστον, αν και το δικό της δεν το κοιτάω ποτέ».

Από την πλευρά της, η make up artist ξεκαθάρισε τη δική της στάση, παραδεχόμενη πως γνωρίζουν κανονικά τα συνθηματικά πρόσβασης, χωρίς ωστόσο να μπαίνουν στη διαδικασία της καχύποπτης έρευνας.

«Δεν θυμάμαι, όχι. Μπορεί να έχω κάνει ένα έτσι πάνω στην οθόνη, κάποια στιγμή, όμως δεν το ψάχνω. Έχουμε τους κωδικούς μας έτσι κι αλλιώς, ξέρει ο ένας τον κωδικό του άλλου», συμπλήρωσε η Ανίτα Μπραντ.